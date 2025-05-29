CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den DİSK Ziyareti ve Asgari Ücret Açıklamaları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nu (DİSK) ziyaret etti.

Beşiktaş'taki DİSK Genel Merkezi'ne gelen Özel'i DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nu kapıda karşıladı.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından DİSK binası önünde basın açıklaması yapan Özel, haziran ayı boyunca sürdürecekleri bir mücadelenin ve yükseltecekleri sesin ilk adımını atmak üzere DİSK'i ziyaret ettiklerini söyledi.

Sözlerine, kendisine, emeğine, alın terine değer veren bütün işçileri sendikalarda örgütlenmeye, sendikalı olmaya davet ettiklerini belirten Özel, "Sendikalı olmayan emek sömürülüyor. Bugün Türkiye'de sendikalı emeği de sömürüyorlar, sendikalar bunun mücadelesini veriyor. Ama sendikalı değilseniz zaten asgari ücrete mahkumsunuz. Ne kadar çok işçi sendikalıysa asgari ücretten o kadar uzaklaşılıyor." dedi.

Özel, Türkiye'de asgari ücretin artık temel ücret olduğunu, asgari ücrete yapılan iyileştirmenin bütün ücretlere yansıdığını belirtti

Haziran ayı boyunca asgari ücretin yeniden belirlenmesi için, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu çalışmaya çağıracak bir mücadelenin herkesin ekmek mücadelesi olduğunu söyleyen Özel, başka görüşlerden olan işçilerin de aynı açlıkla, aynı yoklukla, aynı yoksullukla karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Özel, "Siyaseti bir kenara bırakalım. Elbette bu da bütün siyasetin ana konusudur ama siyaseti bir kenara bırakalım. Ekmek için mücadele edelim. Ekmek için talepte bulunalım. Mutlaka asgari ücrete bir düzenleme, bir enflasyon ara zammı yapılması için bir büyük mücadeleyi hep birlikte yapmak zorundayız." diye konuştu.

Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri ile Genel-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesinde uzlaşma sağlanamadığı ve grevin gündemde olduğu sorusu üzerine şunları söyledi:

"CHP iktidarında bütün işçiler, isteyen her işçi sendikalı olacak ve bu mücadele demokratik zeminde sürdürülecek. İşçinin hakları, haklı talepleri vardır. İşverenin bu konuda yaşadığı zorluklar vardır. Gerçek ne o kadar beyaz, ne o kadar siyahtır, ortada bir noktadadır. Bunun içinde işçi ile işverenin bir masada bir araya gelmesi gerekmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önceki dönemlerden gelen ağır borç yükleri, özellikle hükümetin belediyeleri silkeleme noktasında Sosyal Güvenlik Kurumu, vergi borçları ve diğer meselelerde birden, hemen, şimdi, bütün faiziyle birlikte saldırmaları belediyemizi ciddi bir sıkıntıya sokmuştur. Ancak bir az önce anlattığımız gibi ülkenin şartları da emekçilerin haklı taleplerini ortaya çıkarmaktadır. Bu konuda önemli olan, olabilecek makul bir yerde anlaşmaktır. Sendikanın, belediyenin zorluklarını ancak belediye yöneticilerinin de ülkenin şartlarını görerek bir zeminde buluşacaklarına inanıyoruz. Ancak dün akşam bir masanın yeniden kurulduğunun, bir uzlaşma çabasının olduğunu görüyoruz. Ben de örgütlenme özgürlüğünün ve emek mücadelesinin arkasında olan bir genel başkanı olarak arkadaşlarıma olumlu telkinlerde bulundum."

Bir gazetecinin, ara zam talebi için izleyecekleri yolu sorması üzerine, Özel şunları kaydetti:

"Şimdi biz bu dönemde, bunu yapmadan önce sendikalarla ve konunun bütün tarafları ile bir araya gelmeyi düşündük. Daha sonrasında bir somutlama mı yapacağız, yoksa bir şey mi tarif edeceğiz? Ona hep birlikte karar vereceğiz. O yüzden bu mücadelenin kendisinde bizim ne isteyeceğimiz, ne söyleyeceğimiz önemli. Ama iktidarın ne yapacağı önemli. Bu masaya oturmamanın, söz verdiği bu düzenlemeyi yapmamanın ağır bedelini emekçiler onlara ödetecektir. Bunu iyi hesap kitap etsinler. Biz, temmuzda bir ara zam verilmemesi durumunda bunun hükümetin intiharı olacağını ve bizim de bu konuda mücadeleyi en sert şekilde sürdüreceğimizi ifade etmek isterim."

Ziyarette Özel'e CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de eşlik etti.