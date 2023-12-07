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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer için taziye mesajı

7 Aralık 2023 21:36 Son Güncelleme: 21:38 Abone Ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün hayatını kaybeden Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer için taziye mesajı yayınladı. Özel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Dinçer'e Allah'tan rahmet diledi ve ailesine, partisine ve Çine'ye başsağlığı dileklerini iletti.