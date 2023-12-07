CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer için taziye mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün hayatını kaybeden Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer için taziye mesajı yayınladı. Özel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Dinçer'e Allah'tan rahmet diledi ve ailesine, partisine ve Çine'ye başsağlığı dileklerini iletti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşamını yitiren Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer için taziye mesajı yayınladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün hayatını kaybeden Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer için taziye mesajı yayınladı. Özel'in sosyal medya hesabından bu akşam yaptığı paylaşımı şöyle:
"Yaşamını yitirdiğini derin üzüntüyle öğrendiğim eczacı meslektaşım Çine Belediye Başkanımız Enver Salih Dinçer'e Allah'tan rahmet, ailesine, partimize ve Çine'ye başsağlığı diliyorum."