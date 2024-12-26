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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Azerbaycan'a Başsağlığı Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Azerbaycan'a Başsağlığı Mesajı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kazakistan'da düşen ve 38 kişinin hayatını kaybettiği Azerbaycan Havayolları uçak kazası nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kazakistan'da düşen ve 38 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası nedeniyle Azerbaycan halkına yönelik başsağlığı mesaja yayınladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından Kazakistan'da düşen ve 38 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası nedeniyle paylaşımda bulundu. Özel'in paylaşımı şöyle:

"Kazakistan'da düşen Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağında 38 kişinin hayatını kaybettiği haberi yüreğimizi dağladı. Dost ve kardeş Azerbaycan halkının acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
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