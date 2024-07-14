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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Aydın'daki Göçükte Hayatını Kaybeden İşçiler İçin Başsağlığı Mesajı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın'ın Nazilli ilçesinde içme suyu hattı kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçiler için başsağlığı mesajı yayımladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın'da içme suyu hattı kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçiler için X hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Yeşil Mahalle'deki içme suyu hattı kazı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçme suyu hattı kazısında çalışan işçilerden göçük altında kalan 3'ü yaşamını yitirdi, 1'i yaralı kurtarıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden işçiler için başsağlığı mesajı yayımladı. Özel'in mesajı şöyle:

"Aydın'ın Nazilli ilçesinde içme suyu isale hattı kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren 3 kişiye Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

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