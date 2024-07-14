CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Aydın'daki Göçükte Hayatını Kaybeden İşçiler İçin Başsağlığı Mesajı

Trump'a suikast girişiminde bulunan gencin aracında ve evinde bomba malzemeleri bulundu

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

EURO 2024 finali canlı anlatım! Maçta 1-1'lik eşitlik var

ABD Başkanı Biden'dan Trump'a yapılan saldırıyla ilgili yeni açıklama: Tüm güvenlik önlemleri gözden geçirilecek