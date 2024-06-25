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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: DEDAŞ Şanlıurfa'yı elektriksiz bırakıyor

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında DEDAŞ'ın Şanlıurfa'ya yeterli yenileme yapmadığını ve sürekli kesintilere neden olduğunu söyledi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında, "DEDAŞ'ın Şanlıurfa'ya ettiğini kimse etmiyor. Elektrik altyapısının geçmişten kalması ve DEDAŞ tarafından gerekli yenilemenin yapılmaması yüzünden sürekli kesintiler yaşanıyor" dedi.

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Özgür Özel, şunları söyledi:

"DEDAŞ'ın Şanlıurfaya ettiğini kimse etmiyor. Şanlıurfa'yı bu kavurucu sıcakta elektriksiz, dolayısıyla susuz bırakıyor. Halkın yaşam hakkını,  sağlık hakkını tehdit ediyor. Solunum cihazlarına, diyaliz cihazlarına bağlı hastaların yaşamı tehlikeye atılıyor. DEDAŞ'ın dağıtım hizmeti verdiği pekçok yerde voltaj düşük dalgalanmalar yüzünden sürekli arızalar yaşanıyor, ev aletleri yanıyor, kullanılamaz hale getiriliyor. Bu konudaki tazminat başvuruları kabul edilmiyor. Yapılan başvurular incelenmiyor cevaplanmıyor. Elektrik altyapısının geçmişten kalması ve DEDAŞ tarafından gerekli yenilemenin yapılmaması yüzünden sürekli kesintiler yaşanıyor."

(Sürecek)

Kaynak: ANKA / Güncel

Özgür Özel Şanlıurfa Politika Güncel Haberler

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