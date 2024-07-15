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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çeşme'deki Yangında Hayatını Kaybedenlere Başsağlığı Diledi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çeşme'de ormanlık alanda çıkan yangında hayatını kaybeden yurttaşlar için başsağlığı mesajı yayınladı. İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirdi. Özel, yangında hayatını kaybeden yurttaşlar için Allah'tan rahmet dileyerek ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çeşme'de ormanlık alanda çıkan yangında hayatını kaybeden yurttaşlar için başsağlığı mesajı yayınladı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yangında hayatını kaybeden yurttaşlar için "İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaşamını yitiren 3 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum" mesajını yayınladı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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