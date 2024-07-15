CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çeşme'deki Yangında Hayatını Kaybedenlere Başsağlığı Diledi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çeşme'de ormanlık alanda çıkan yangında hayatını kaybeden yurttaşlar için başsağlığı mesajı yayınladı. İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirdi. Özel, yangında hayatını kaybeden yurttaşlar için Allah'tan rahmet dileyerek ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çeşme'de ormanlık alanda çıkan yangında hayatını kaybeden yurttaşlar için başsağlığı mesajı yayınladı.
İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yangında hayatını kaybeden yurttaşlar için "İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaşamını yitiren 3 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum" mesajını yayınladı.