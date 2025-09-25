CHP Genel Başkanı Özgür Özel canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İlçe kongrelerimiz bu hafta sonu bitiyor. İl kongremiz yapılacak, o süreç bitecek. Türkiye'de de bütün iller bitiyor. Kasım ayı içinde de Ankara'da büyük kurultayımız yapılacak. Bu takvimlerin tamamı YSK güvencesindedir. O kurultayımızın yapılmasıyla birlikte bu 2 yıl öncesine ilişkin birçok abuk sabuk dava hepsi konusuz kalacak." dedi.

Özel, TELE 1 TV'de yayınlanan programda soruları yanıtladı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nin durdurulmasını isteme kararının ardından Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), kongrenin devamına karar vermesine ilişkin Özel, YSK kararını duyunca hukuk devletinin ne kadar önemli olduğunu anladığını ifade etti.

Özel, YSK'nin asliye hukuk mahkemelerinin temyiz merci olamayacağını, YSK'nın doğru karar verdiğini ve görevini yaptığını anlattı.

Eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek ile Gürsel Tekin'in, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket edip etmediğinin sorulması üzerine Özel, "Kemal Bey ve bu yaşananları aynı cümle içine almak istemem. Berhan Şimşek, partinin çok uzun yıllar gerçekten sabrettiği bir figürdür. O sabırlarda üzerimde çok kusur var benim." yanıtını verdi.

"CHP'nin genel başkanlarını sürtüştürmenin bu partiye hiçbir faydası yok"

Özel, Gürsel Tekin'in de kendisinin partiden istifa ettiğini anımsatarak, "Bu süreçte partiye kayyum atandığı gün, benim için kolayı neydi? Gürsel Bey de abimizdir, buyursun gelsin. Babamı atayacaklar, canım kardeşimi atayacaklar, biricik kızımı atayacaklar partiden atmazsam namerdim." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar parti içerisinde kimseye saygısızlığı olmadığını vurgulayan Özel, "Yarın öbür gün bu işler biter, Gürsel Tekin'in insani bir ihtiyacı olur, elimi uzatır ilk tutan ben olurum yine ama bu işlerin içinde dönüp de yüzüne bakmam. Biz o gün o selamı alsaydık, tanısaydık o işi, bugün Türkiye başka yere giderdi." dedi.

Özel, işinin Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili iddiaları konuşmak olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Geçmiş dönem yönetiminin içindeki hemen herkes şu anda İstanbul sürecinde Özgür Çelik'in, Türkiye sürecinde Özgür Özel'in hattı zatında CHP'nin arkasında. Az sayıda arkadaşımız da mesafeli olarak uzaktan bakıyorlar. Öyle Kemal Bey partinin içinde ayrı bir grupla eski yönetim olarak falan böyle bir şey yok. CHP'de böyle bir şey yok, Kemal Bey'e de bu söylenenleri yakıştırmam. Olur olmadık yerlerde, sosyal medyadan Kemal Bey'e ya da ailesine yönelik saldırıların, bunların hepsinin tamamen karşısındayız, son derece yanlış buluyoruz. CHP'nin Genel Başkanı'nı önceki Genel Başkan'la sürtüştürmenin, bir tartışma halinde tutmanın bu partiye hiçbir faydası yok çünkü biz artık biz değiliz."

Yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik'in mazbatasını almasıyla ilgili yöneltilen soruyu Özel, "Mazbata bugün olmaz onun da bir itiraz süresi var. Tahmin ediyorum cuma akşamüstü mazbata verilir, yetişmezse pazartesi sabah verilir.Pazartesi günü mazbata alındıktan, ben orayı tekrar İl Başkanlığı olarak atadıktan sonra artık oraya partimizden atılmış insanları öyle özel bir randevu gerekçesi olmadan sokmayız." diye konuştu.

"Altılı Masa bir daha, yeniden olmaz"

Özel, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın konusuz kaldığını, günü geldiğinde mahkemenin kararını vereceğini söyledi.

YSK'nin istikrarlı kararlarıyla İstanbul'daki ilçe kongrelerinin yapılmasına karar verdiğini belirten Özel, "İlçe kongrelerimiz bu hafta sonu bitiyor. İl kongremiz yapılacak, o süreç bitecek. Türkiye'de de bütün iller bitiyor. Kasım ayı içinde de Ankara'da büyük kurultayımız yapılacak. Bu takvimlerin tamamı YSK güvencesindedir. O kurultayımızın yapılmasıyla birlikte bu 2 yıl öncesine ilişkin birçok abuk sabuk dava hepsi konusuz kalacak." dedi.

Özel, İstanbul Büyükşehir (İBB) Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmak üzere bütün CHP'liler olarak yanında olduklarını, adaylığı konusunda bir engel çıkması söz konusu olursa o zaman İmamoğlu'nun da kendisinin de partisinin de yeni bir adayı olacağını ve hep beraber arkasına geçeceklerini söyledi.

Altılı Masa'nın yeniden kurulup kurulmayacağına ilişkin soruya "Altılı Masa tarihteki yerini hatalarıyla, sevaplarıyla aldı." yanıtını veren Özel, "Altılı Masa bir daha, yeniden olmaz. Altılı Masa'dan şunu öğrendik, farklılıkları değil, birliktelikleri konuşmayı. Farklı renklerin aslında ayrılmaya değil birlikteliğe vesile olabileceğini öğrendik. Milletin sorunlarını çözmede bu işler nasıl olacak gibi meselelerde eleştiri aldığımızı öğrendik. Uzun müzakerelerin, milleti yoran, uzayan görüşmelerin zarar verdiğini öğrendik." dedi.

İsrail'in Gazze'deki ambargosunu kırmak ve Gazze'ye insani yardım koridoru açılmasını sağlamak için Akdeniz'e açılan 50'den fazla teknenin yer aldığı Küresel Sumud Filosu hakkında da konuşan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"İspanya, filoyu korumak üzere 5-6 tane gemisini görevlendirdi, gidiyor. Başka ülkeler görevlendirdi. Zaten bu bir uluslararası ittifaka dönüşmüş durumda. Sumud Filosu'nun sahipsiz olmadığını gösterin. Zaten İsrail'in tutup da ne Türkiye'ye ne İspanya'ya ne Almanya'ya ne bir başka ülkeye bir şey diyecek hali yok. Ama yalnız bıraktığınızda saldırıya açık hale geliyor. Sumud'un yanında ona Türk Silahlı Kuvvetlerinden bir deniz kuvvetlerinin unsuru eşlik etmelidir. Bununla ilgili bir tezkereye ihtiyaç varsa emre amadeyiz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'i çağırma yetkisi onda, çağırsın Meclis'i. Yarın gidelim, cumartesi gidelim. Sumud Gemisi'ne deniz kuvvetlerinin ilgili unsurları eşlik etsin, yetecek. Bu konuda hemen desteğinizi vermeye hazırız. Meclis'te de kimse buna karşı çıkmaz."