CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burdur'da Üreticilerle Buluştu

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burdur'da fasulye tarlasında üreticiler ve işçilerle bir araya geldi. Özel'e dert yanan bir çiftçi, "Arpacıyı, fasulyeciyi, tohumcuyu düşünen yok. Köylü olarak bittik biz" dedi. Özel, "Değişmeyen bir şey var o da şu: Çiftçi bu sene malını maliyetinin ya altında ya da maliyetine satıyor. CHP gelecek, halkın menfaatine işler yapacak. Bugünkü iktidar zengin seviyor, fakir sevmiyor. Benim işim sizin sesinizi duyurmak" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burdur ziyareti kapsamında fasulye tarlasında üreticilerle bir araya geldi. Üreticilerin sorunlarını dinleyen Özel, "Sizi kollayacak bir iktidara ihtiyaç var" dedi.

Tarlada işçi kadınlarla birlikte fasulye toplayan Özel, işçilerin yaşadığı sorunları dinledi. Bir üreticinin fasulyenin kilogram fiyatının 8 ila 10 TL arasında olduğunu söylemesi üzerine Özel, "Manisa'da pazarda kilosu 80 lira" dedi. Bunun üzerine üretici, "Onu artık siz yapacaksınız. Görev sizin" diye konuştu.

"Çok ciddi ekonomik kayıplar yaşıyoruz"

Bir başka üretici ise yaşadıklarını ekonomik sıkıntıları Özel'e "Bundan 14-15 yıl önce bu havzada günlük 600 ton fasulye üretiliyordu. Ne pazar payı sıkıntımız vardı, ne de satmakla, fiyatla sıkıntımız vardı. Ama şu an üretim düşmüş olmasına rağmen, pazarlamakta çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Hem de girdinin yüksek olmasından dolayı çok ciddi ekonomik kayıplar yaşıyoruz." sözleriyle anlattı.

"Türkiye'deki çiftçi eziliyor"

Süt fiyatlarındaki artışa ve maliyet girdilerine değinen bir üretici ise "Süt daha vahim. Bir kilo sütün maliyeti 13 lira. Biz on liraya pazar bulmakta zorlanıyoruz. Bunun en büyük sebebi, Gümrük Birliği Anlaşması'ndan sonra Avrupalı çiftçi kazanırken, Türkiye'deki çiftçi maalesef eziliyor" diye konuştu.

"Aksi takdirde aracı kazanıyor"

"Arpacıyı, fasulyeciyi, tohumcuyu düşünen yok" diyen üretici ise yaşadığı sorunları anlatırken "Köylü olarak bittik biz" sözleriyle Özel'e dert yandı. Bir başka üretici ise aracı sorununa dikkat çekerken, "Fasulyeyi üreticiden, tüketiciye doğrudan ulaştıracak zinciri mutlaka kurmamız lazım. Aksi takdirde aracı kazanıyor. Üretici de tüketici de mağdur" diye konuştu.

"Çiftçi bu sene malını maliyetinin ya altında ya da maliyetine satıyor"

Tarla ziyareti sonrası ziyaret ettiği halde konuşan Özel, "Seçimlerde CHP önemli bir başarı elde etti. Seçimden sonra yola çıktık, bütün Türkiye'yi geziyoruz. Çünkü Türkiye'nin bir yerinden şikayet yükseliyor. İlk başta Rize'ye gittik, çayda çok büyük sıkıntı vardı. Sonra buğday fiyatında. Bugün fasulye... Yarın Giresun'da olacağım. Değişmeyen bir şey var o da şu: Çiftçi bu sene malını maliyetinin ya altında ya da maliyetine satıyor" dedi.

"CHP gelecek, halkın menfaatine işler yapacak"

"Şirketin kendisi köylüye ait olmadan, köylünün kendi kooperatifi olmadan bu işlerin içinden çıkmak zor" diyen Özel, üreticilerle yaptığı sohbeti şu sözlerle sürdürdü:

"Kooperatiflerin olduğu yerlerde balıkçı da olsa, süt üreticisi de olsa korunabiliyor. Ama bugün kooperatiflerin çoğu battı. Orada da iğneyi kendimize batırmamız lazım. Kooperatifleri korumak, sahip çıkmak lazım. Taşın altına elimizi hep beraber sokalım. Tabi bu pansuman tedbir. Esas çözüm iktidar değişecek, CHP gelecek, halkın menfaatine işler yapacak. Bugünkü iktidar zengin seviyor, fakir sevmiyor. Bana sorarsanız 'Fasulye ne kadar?' diye, sekiz lira derim. Neden? Sizin fiyatınızı biliyorum. Sorun AK Partililere 'Seksen lira' der. O, oradakilerin fiyatını biliyor. Sizi kollayacak bir iktidara ihtiyaç var. Benim işim sizin sesinizi duyurmak. Giresun'da da sizden bahsedeceğim. Onların da çok derdi var" diye konuştu.