CHP Genel Başkanı Özgür Özel Bosna Hersek'e Başsağlığı Diledi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bosna Hersek'in sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Özel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda acısını dile getirdi.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel Bosna Hersek'teki sel felaketiylbe ilgili mesaj yayımladı. Özel,"Dost ve kardeş Bosna-Hersek halkına başsağlığı diliyorum "dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel soayal medya hesabında yaptığı paylaşımla sel felaketindeki can kayıpları nedeniyle Bosna Hersek'e başsağlığı diledi.
Özel'in paylaşımı şu şekilde:
"Bosna-Hersek'in güneyindeki Jablonica ve Konjic kentlerini etkileyen sellerde can kayıpları yaşanmış olmasından büyük üzüntü duydum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Bosna-Hersek halkına başsağlığı diliyorum."