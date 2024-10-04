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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Bosna Hersek'e Başsağlığı Diledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Bosna Hersek'e Başsağlığı Diledi
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bosna Hersek'in sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Özel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda acısını dile getirdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel Bosna Hersek'teki sel felaketiylbe ilgili mesaj yayımladı. Özel,"Dost ve kardeş Bosna-Hersek halkına başsağlığı diliyorum "dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel soayal medya hesabında yaptığı paylaşımla sel felaketindeki can kayıpları nedeniyle Bosna Hersek'e başsağlığı diledi.

Özel'in paylaşımı şu şekilde:

"Bosna-Hersek'in güneyindeki Jablonica ve Konjic kentlerini etkileyen sellerde can kayıpları yaşanmış olmasından büyük üzüntü duydum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Bosna-Hersek halkına başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

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