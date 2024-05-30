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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bodrum FK'yi kutladı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trendyol Süper Lig'e yükselen Bodrum FK'yi tebrik etti ve yeni sezonda başarılar diledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trendyol Süper Lig'e yükselen Bodrum FK'yi kutladı.

Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "1. Lig play-off finalinde rakibi Sakaryaspor'u mağlup ederek, önümüzdeki yıl Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanan Bodrum FK'yi tebrik ediyor, yeni sezonda nice başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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