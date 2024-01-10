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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii İmamı Galip Usta ile görüştü

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii İmamı Galip Usta ile telefonla görüşerek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Özel, saldırıyı kınadığını ve Usta'ya acil şifalar diledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii İmamı Galip Usta ile telefonla görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii İmamı Galip Usta ile telefonla görüşerek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Saldırıdan büyük üzüntü duyduğunu ve kınadığını belirten Özel, Usta'ya acil şifalar dileyerek dayanışma duygularını iletti.

Kaynak: ANKA / Güncel

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