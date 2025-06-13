CHP Genel Başkanı Özgür Özel Bayburt'ta Miting Düzenleyecek
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bayburt'ta düzenlenecek mitinge ilişkin yaptığı paylaşımda adalet mücadelesinin önemine vurgu yaptı.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Bayburt'ta düzenlenecek mitinge ilişkin mesaj paylaştı.
CHP, 14 Haziran Cumartesi 13.30'da Bayburt Genç Osman Stadı Önü'nde miting düzenleyecek. Genel Başkan Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın Bayburt'tayız. Adalet mücadelesinin ateşini Bayburt'tan yükselteceğiz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA / Güncel