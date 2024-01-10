CHP Genel Başkanı Özgür Özel, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Özel, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından Genel Merkez'de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Özel, basın emekçilerinin zor şartlar altında görev yaptığını ifade etti.

Başta sendikasızlaşma olmak üzere mesleğin birçok sorunu bulunduğunu dile getiren Özel, bu sorunları çözmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı

Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun CHP'nin Etimesgut ilçesi için belediye başkan adaylığına karşı çıktığı iddialarına yönelik soru üzerine, bunu daha önce Yavaş ile paylaştığını söyledi.

Beşikçioğlu'nun adaylığının Yavaş'ın da hoşuna gittiğini belirten Özel, şunları kaydetti:

"Ben Mansur Bey ile bu fikrimi paylaştığımda Mansur Bey'in bayağı hoşuna gitmişti. Halen daha hoşuna gittiğini ümit ediyorum. Öyle itiraz edeceği bir şey yok. Belki Etimesgut ile ilgili başka şey olabilir. Ama Mansur Bey'in de gücüne güç katacaktır. Orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz."