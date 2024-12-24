CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'deki Patlama İçin Heyet Görevlendirdi

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Karesi ilçesinde gerçekleşen patlamanın ardından bölgeye gitmek üzere heyet görevlendirdi.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde, patlayıcı üretilen bir fabrikada sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamada 12 kişinin hayatını kaybettiği, beş kişinin yaralandığı açıklandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, patlamanın ardından bölgeye heyet gönderilmesi talimatını verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin başkanlığındaki heyette; CHP Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Bursa Milletvekili Kayıhan Pala ve Muğla Milletvekili Cumhur Uzun yer aldı. Aytekin başkanlığındaki heyet, patlamanın gerçekleştiği yerde incelemelerde bulunacak ve yetkililerden konu hakkında bilgi alacak.