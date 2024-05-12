CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Şampiyonu Mete Gazoz'u tebrik etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Şampiyonu olan Mete Gazoz'u tebrik etti. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan milli okçumuz, gururumuz Mete Gazoz'u yürekten kutluyorum.' ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Şampiyonu olan Mete Gazoz'u tebrik etti.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan milli okçumuz, gururumuz Mete Gazoz'u yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.