CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu'nu tebrik etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Sırbistan'ın başkenti Belgrat'ta gerçekleştirilen Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli ile telefonda görüşerek, tebriklerini iletti.