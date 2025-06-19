CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avcılar'da Miting Düzenledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince başlatılan mitingler kapsamında Avcılar'da katılımcılara hitap etti.

"Millet iradesine sahip çıkıyor" sloganıyla gerçekleştirilen mitingde konuşan Özel, İstanbul'un 9'uncu gece mitingini Avcılar'da düzenlediklerini ve buraya miting yapmaya değil eylem yapmaya geldiklerini ifade etti.

Özel, mitinge katılanların "ceketi çıkar" sloganları atması üzerine, "Ceketi çıkarmam, ceketi çıkarıp kolları sıvayacak olanı dışarı çıkaracağız. O gelecek ve yapacak. Burada şüphesiz eylem yapmaya, sonuç almaya, mücadeleyi sürdürmeye geldik. Bu meydanda heyecan, cesaret var çünkü haklıyız." dedi.

Tutuklanarak Avcılar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Utku Caner Çaykara'ya ilişkin Özel, "Ben ne Utku'yu ne Ekrem Başkan'ı ne diğer 11 belediye başkanımızı tanıdığım güne, onları atadığım güne pişman değilim. Onlara sonuna kadar kefilim." diye konuştu.

Özel, gençlere güvendiklerini ve inandıklarını belirterek, "23 yıldır Sayın Erdoğan'ın partisi ilk kez seçim kaybetti. Bizim 47 yıl gösterdiğimiz sabrı, metaneti, seçmene saygıyı 47 ay gösterecekti. Cumhurbaşkanlığı seçim takviminin başlamasına 47 ay vardı. Bırakın 47 ayı, 47 gün sabretmediler. Bir siyasi partinin, bir siyasi hareketin ya da bir kişinin demokratlığına seçimi kazanınca ne yaptığıyla karar veremezsiniz. O kolay, kazanmak kolay. Zor olan mağlubiyeti kabullenebilmek. Bir seçim kaybedip de bu şekilde çamura yatarsanız, tarihe korkaklar olarak geçersiniz. Türkiye'deki tüm genç seçmen arkadaşlarıma sesleniyorum; Korkaklarla değil, cesurlarla, haklılarla birlikte mücadele edelim." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin etrafının ateş çemberine döndüğünü ve İsrail'in İran'da yeni bir savaş başlatmak üzere olduğunu kaydeden Özel, "Böyle bir dönemde hiç şüphe yok ki Türkiye güçlü olmak zorunda. Türkiye için en çok söylenen söz; 'İç cepheyi tahkim etmek'. İç cepheyi güçsüz kılan kim? Diyoruz ki herkes yargılansın. Yargıdan kimse kaçamaz. Hem Terörsüz Türkiye için hem iç cepheyi güçlendirmek, desteklemek için yargılamaları tutuksuz yapın. Arkadaşlarımız milletin verdiği görevlerinin başına, ailelerinin yanına dönsünler. Cesaretiniz varsa yargılamayı TRT yayınlasın, millet izlesin." diye konuştu.

Özel, 20 mitingdir meydanlarda olduklarını, önemli eylemler yaptıklarını kaydederek, eylemlerine yer vermeyen medya kuruluşlarını boykota devam ettiklerini söyledi.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi kurduklarını aktaran Özel, şöyle devam etti:

"Partinin koordinasyonunda Türkiye İttifakı'na inanan herkesin desteğiyle bu büyüyecek. İktidar programımızla milletin huzuruna çıkacağız. Bunun için hep beraber, adayımız içeride de olsa Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ile başlayıp, sonra bunu bütün Türkiye'ye yayıp, bu ülkeyi bu zorluklardan nasıl kurtaracağımızı, nasıl yöneteceğimizi tüm Türkiye'ye anlatacağız. Dünya siyasi tarihinin en büyük mitinglerini yapıyoruz, en büyük mücadelesini veriyoruz."