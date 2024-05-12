Üye Girişi
Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anneler Günü'nü kutladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anneler Günü dolayısıyla toplumsal olaylarda çocuklarını kaybeden anneler ve Gezi Davası tutuklularının anneleriyle telefonda görüştü.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anneler Günü dolayısıyla Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku'yu, Gezi eylemleri sırasında öldürülen Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan'ı, Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz'ı, Çorlu Tren Faciası'nda yaşamını yitiren Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz'ü telefonla arayarak Anneler Günü'nü kutladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anneler Günü dolayısıyla toplumsal olaylarda çocuklarını kaybeden anneler ve Gezi Davası tutuklularının anneleriyle telefonda görüştü.

Özgür Özel, Anneler Günü dolayısıyla Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku'yu, Gezi eylemleri sırasında öldürülen Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan'ı, Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz'ı, Çorlu kazasında yaşamını yitiren Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz'ü, 15 Temmuz darbe girişiminde öldürülen Abdullah Tayyip Olçok'un annesi Nihal Olçok'u, Cumartesi Annelerinden Maside Ocak'ı, Diyarbakır Annelerinden Ayşegül Biçer'i, İsias Otel'de kızını kaybeden Ruşen Karakaya'yı, Gezi tutukluları Mine Özerden'in annesi Halide Özerden'i, Can Atalay'ın annesi Şükran Atalay'ı, Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman'ı, öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş'i telefonla arayarak Anneler Günü'nü kutladı.

Özel, ayrıca İYİ Parti'nin önceki Genel Başkanı Meral Akşener'i ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem'i de telefonla arayarak Anneler Günü'nü kutladı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Anneler Günü Özgür Öz Politika Güncel Haberler

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

 Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

 Kenan Sofuoğlu'ndan çok konuşulacak Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: 'Vekillik yaparım' demek hayatımın en büyük hatasıydı

Kenan Sofuoğlu'ndan çok konuşulacak Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: 'Vekillik yaparım' demek hayatımın en büyük hatasıydı

 İsrail basınından skandal Eurovision manşeti: Sayemizde reyting gördünüz

İsrail basınından skandal Eurovision manşeti: Sayemizde reyting gördünüz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title