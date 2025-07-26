CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da Parkları Ziyaret Etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankaralı vatandaşlarla bir araya gelerek parkları ve sosyal tesisleri gezdi. Özel'e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşlik etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, başkentte parkları ve sosyal tesisleri gezerek vatandaşlarla bir araya geldi.
Partiden yapılan açıklamaya göre Özel, Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı, Batıkent 2. Yüzyıl Parkı, Gazi Parkı ve sosyal tesisleri gezdi, vatandaşlarla görüştü.
Çalışmalar hakkında bilgi alan Özel'e Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti.
Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel