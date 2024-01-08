CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da miting düzenleyecek
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, demokrasiye, anayasaya, geleceğe, emeğe ve ekmeğe sahip çıkmak için tüm yurttaşları 14 Ocak'ta Ankara'da düzenlenecek mitinge davet etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Demokrasiye, anayasaya, geleceğimize, emeğimize, ekmeğimize sahip çıkmak için tüm yurttaşlarımızı 14 Ocak saat 13.00'te Ankara'ya mitingimize davet ediyoruz" dedi.
Chp Parti Meclisi (PM), 4 Ocak'taki toplantısında; Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin cezaevindeki TİP Milletvekili Can Atalay hakkında AYM'nin verdiği ikinci hak ihlali kararına da uymamasının ardından miting yapılması kararı almıştı.
CHP Genel Başkanı Özel, bu pazar "Sahip çıkıyoruz" sloganı ile düzenlenecek Ankara mitingine katılması için vatandaşa çağrı yaptı. Özel'in bu akşam X hesabından paylaştığı mesaj şöyle:
"Demokrasiye, anayasaya, geleceğimize, emeğimize, ekmeğimize sahip çıkmak için tüm yurttaşlarımızı 14 Ocak saat 13.00'te Ankara'ya mitingimize davet ediyoruz. Sahip çıkıyoruz."