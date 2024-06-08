CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı kutladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası final maçında İspanya'yı 3-0 mağlup ederek Avrupa Şampiyonluğuna 3'üncü kez ulaşan Ampute Milli Takımımızı ve teknik kadroyu kutluyorum." ifadelerini kullandı.