CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Amedspor'u tebrik etti

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TFF 1. Lig'e yükselmeye hak kazanan Amedspor Kulübü Başkanı Aziz Elaldı'yı telefonla arayarak tebrik etti.

Amedspor, dün akşam Somaspor ile yaptığı karşılaşmada rakibini 1-0 mağlup ederek TFF 2. Lig'de şampiyonluğu garantiledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TFF 1. Lig'e yükselmeye hak kazanan Amedspor Kulübü Başkanı Aziz Elaldı'yı telefonla aradı ve şampiyonluğu kutladı.