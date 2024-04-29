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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Amedspor'u tebrik etti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TFF 1. Lig'e yükselmeye hak kazanan Amedspor Kulübü Başkanı Aziz Elaldı'yı telefonla arayarak tebrik etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TFF 1. Lig'e yükselmeye hak kazanan Amedspor Kulübü Başkanı Aziz Elaldı'yı telefonla arayarak tebrik etti.

Amedspor, dün akşam Somaspor ile yaptığı karşılaşmada rakibini 1-0 mağlup ederek TFF 2. Lig'de şampiyonluğu garantiledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TFF 1. Lig'e yükselmeye hak kazanan Amedspor Kulübü Başkanı Aziz Elaldı'yı telefonla aradı ve şampiyonluğu kutladı.

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Kaynak: ANKA / Güncel

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