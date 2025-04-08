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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Yeşiller Partisi ile Görüştü

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Felix Banaszak ile Türkiye'nin AB üyeliği ve Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu gibi konuları ele aldı. Banaszak, daha demokratik bir Türkiye ve adil seçim çağrısında bulundu.

Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Felix Banaszak ve beraberindeki heyetle görüştü. Görüşmede, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğu ele alındı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin genel merkezinde Almanya Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Felix Banaszak ve beraberindeki heyeti ağırladı. Özel'e görüşmede; CHP Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel, PM Üyesi Baran Bozoğlu, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve eski Genel Sekreter Yardımcısı Şule Bucak Erten eşlik etti.

Edinilen bilgiye göre yaklaşık bir saat süren görüşmede, Banaszak ve heyeti, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğu konusunda Özel'e ve CHP'ye desteklerini iletti. Daha demokratik bir Türkiye görmek istediklerini aktaran Yeşiller Partisi heyeti, seçimlerde adil bir yarış olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Türkiye'nin AB üyeliği konusu da toplantının gündeminde yer aldı. Banaszak, Özel'e Türkiye'nin AB üyeliği noktasında desteklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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