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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) olağan kongresine katıldı ve ayrıca Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelerek sohbet etti. Özel, görüşme sonrası ülkemizin Almanya ve Avrupa Birliği ile ilişkilerini geliştirmek için çalışacaklarını belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) olağan kongresine katıldı. Özel, ayrıca Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelerek sohbet etti.

Özel görüşmeyle ilgili "Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Berlin'de bir araya geldik. Bizler, sosyal demokratlar olarak ülkemizin hem Almanya hem Avrupa Birliği ile daha iyi ilişkiler içinde olmasını savunuyoruz. İlişkilerimizin geliştirilmesi için çalışacağız" mesajını paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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