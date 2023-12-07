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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Agrobay'dan atılan Tarım-Sen üyesi işçilerle bir araya geldi

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CHP Lideri Özgür Özel, Tarım-Sen Genel Başkanı Umut Kocagöz ve Agrobay'dan atılan Tarım-Sen üyesi işçilerle bir araya geldi. Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcıları da katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Agrobay'dan atılan Tarım-Sen üyesi işçilerle bir araya geldi.

CHP Lideri Özgür Özel, bugün parti genel merkezinde; Tarım-Sen Genel Başkanı Umut Kocagöz ve Agrobay'dan atılan Tarım-Sen üyesi işçiler ile bir araya geldi. Özel'e; Genel Başkan Yardımcıları Aylin Nazlıaka, Gamze Taşcıer, Murat Bakan ve Erhan Adem eşlik etti.

Kaynak: ANKA / Güncel

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