CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar'da Ziyaretlerde Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti.

Özel, burada yaptığı konuşmada, ziyarette kendisine partinin genel başkan yardımcıları ile milletvekilleri ve belediye başkanlarının eşlik ettiğini belirterek, Şuhut'a dördüncü kez ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi.

Bu kez partinin genel başkanı olarak gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Özel, "Ayrıca Afyonkarahisar Belediyesini, Burcu Köksal kardeşime emanet ettiniz. Bunun da gururunu yaşıyorum." dedi.

Muharrem İnce'nin CHP'ye katıldığını anımsatan Özel, şöyle konuştu:

"O da bizimle birlikte. Bugün de bu yolu beraber yürüyeceğiz. Biz Afyonkarahisar'ın, Türkiye'nin bütün demokratlarıyla beraber, bu ülke kurtulsun, düze çıksın isteyen bütün demokratlar hep birlikte yol yürümeye geldik. Atamız 26 Ağustos'ta Büyük Taarruz'da bu yolu yürüdü ve sonunda ülkeyi kurtardı. Biz de ondan ilhamla Cumhuriyeti seven, bu ülkeyi seven, bayrağına bağlı ve bu ülkede yüreğinde Atatürk sevgisi olan herkesle beraber bir büyük yürüyüşü başlattık. Hep beraber yürümeye kararlıyız.

Gecenin bir vaktinde bütün Şuhut'u sokakta görmek, Şuhut'ta kimi görsek el salladığını görmek, Şuhut'ta geleceğe umutla bakan yüzler görmek, burada Afyonkarahisar'ı görmek, Ege'yi görmek, burada sizleri görmek, komşunuz benim için, hemşehriniz benim için çok büyük bir gurur. Şimdi burada Şuhut'ta özel bir durum var. Her ilçede bizim bir tane babaevimiz var. Ben onlardan birini, CHP ilçe Başkanlığını ziyaret ettim. Burası babaevi."

Özel, Şuhut'ta iki "babaevi" olduğunu ifade ederek, "Şimdi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Ağustos günü karargahını taşıdığı ve Büyük Taarruz'un planlarını yaptığı, kendi anneciğine bile 'Bir çay partisi var, ona gidiyorum.' deyip bütün istihbaratı, Yunan istihbaratını şaşırtıp Şuhut'a gelip Büyük Taarruz'u planladığı Atamızın evine hep beraber gidiyoruz." diye konuştu.

İlçe başkanlığından ayrılan Özel, daha sonra Atatürk Evini ziyaret etti. Ardından Özel, ilçeye bağlı Çakırözü köyünden Kocatepe'ye kadar yürüdü.

Özel ve beraberindekiler, Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nı ziyaret etti.

Özel'e Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP'ye yeniden katılan Muharrem İnce, CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan ve partililer eşlik etti.