CHP Genel Başkanı Özgür Özel, A Milli Basketbol Takımı'nı Kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Şampiyonası finalinde ikinci olan A Milli Basketbol Takımı ve teknik ekibini tebrik etti, başarılarının devamını diledi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Şampiyonası final maçında ikinci olan A Milli Basketbol Takımı'nı ve teknik ekibi kutladı.

Özgür Özel, sosyal medya hesabından yayımladığı kutlama mesajında, "Gururumuzsunuz 12 Dev Adam! Avrupa Şampiyonası finalinde, milletimize büyük bir onur yaşatan A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızı ve teknik ekibi tebrik ediyorum. Daha nice başarılara yürüyeceğinize yürekten inanıyor, emeğinizi ve mücadelenizi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

