Özgür Özel, Partisinin 81 İl Başkanıyla Bir Araya Geldi

Güncelleme:
CHP lideri Özgür Özel, 2026 stratejisini belirlemek amacıyla parti genel merkezinde CHP'li 81 il başkanıyla kapan toplantı gerçekleştirdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde CHP'li 81 il başkanıyla bir araya geldi.

CHP'nin bir dizi toplantı gerçekleştirdiği haftada son toplantı CHP Genel Merkezi'nde başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel; MYK, kapalı grup, PM ve Doğu ile Güneydoğu Anadolu İl Başkanları toplantılarının ardından bugün de CHP'li 81 il başkanıyla bir araya geldi. CHP Genel Merkezi'ndeki toplantı basına kapalı olarak devam ediyor.

Partinin 2026'daki stratejisini ve yol haritasını belirlemek adına yapıln dizi toplantıların sonuncusu olan il başkanları toplantısında CHP Lideri Özel'e CHP Yurt İçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ile Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın eşlik etti.

