CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 77. Öğrenci Yurdunu Açtı
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Zübeyde Hanım Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nun açılışında yaptığı konuşmada, CHP'nin hedeflerine vurgu yaparak öğrenci yurtlarının ve kreşlerin önemine değindi.

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel Halaskar Gençlik ve Yaşam merkezi projesinde yer alan İBB Zübeyde Hanım Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu açılış törenine katıldı. Törende konuşan Özel, "İBB, 16'ncı yurdunu açıyor. Ama Türkiye için bu 77'nci yurdumuz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu dönemin sonuna kadar Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımızla birlikte belediye başkanlarımıza verdiğimiz hedef; 100 öğrenci yurdu ve bin kreştir. Bugün 77'nci yurdumuzu açıyoruz. Yurtta yüzde 77, kreşlerde yüzde 78'lik hedefi tutturmuş durumdayız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şişli Halaskar Gençlik ve Yaşam merkezi projesi içerisinde bulunan İBB Zübeyde Hanım Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu açılış törenine katıldı. Törene Özel'in yanı sıra Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Şişli ilçesi muhtarları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Yapılan konuşmaların ardından Özgür Özel, Dilek İmamoğlu ve öğrenciler İBB Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nun açılışını kurdele kesimi ile gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümünde bugün bir aradayız. herhalde 29 Ekim'de yapılabilecek en iyi açılışı yapmak üzere buradayız. Burada bir yurt açıyoruz. Yetmez, bir kız öğrenci yurdu açıyoruz. Yurt yapmak, kreş yapmak fevkalade politik tercihler arkadaşlar. Hele hele Türkiye'de. Kreş çocuğun erken yaşlarda, özellikle de bizim yaptığımız gibi yani zengin ailelerinin çocuklarına kreş hizmeti değil de yoksul ailelerin hayata geriden başlayan çocuklarını üç - dört yaşında eğitimle tanıştırma, hem onların el becerilerini, zihin kapasitelerini, öğrenme yeteneklerini, arkadaşlık ilişkilerini, sosyal ilişkileri erken yaşta öğrenmeleri için önemli. Hem de varsa bir eksiklik dilinde, elinde, zihninde erkenden fark edilip, müdahale edilmesi için önemli" dedi.

Özel, "Bir yandan da yurt. Bu Türkiye'de fevkalade politik bir tercihtir. Cumhuriyet Halk Partisi gelene kadar hiç yurt yoktu, bu 16'ncısı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kimsenin inancına, hangi inanç sistemi içinde yer alacağına, ibadetine, giyimine - kuşamına karışmadık, karışmayız. Ama kişilerin yoksulluğundan, imkansızlıklarından, en basitinden öğrencinin barınma sorunlarından kendisine eleman devşirmek gibi bir fırsatçılığı yapanlara karşı şu kadarını söyleyeyim. Demin mesajı okunan Ekrem İmamoğlu, eğer ki sandığa kavuşursak; yarın olsa yarın, ne zamansa o gün bu ülkenin Cumhurbaşkanı olacak. Bugün üniversite öğrencilerinin sadece yüzde 15'ine yetecek kadar yurt var. Bütün imkanlara rağmen biraz önce söylediğim sebeplerle bundan mahrum kaldı öğrenciler. Bu arada İBB, 16'ncı yurdunu açıyor. Ama Türkiye için 77'nci yurdumuz bu. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu dönemin sonuna kadar Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımızla birlikte belediye başkanlarımıza verdiğimiz hedef; 100 öğrenci yurdu ve bin kreştir. Bugün 77'nci yurdumuzu açıyoruz. Yurtta yüzde 77, kreşlerde yüzde 78'lik hedefi tutturmuş durumdayız" dedi.

Özel, "Cumhuriyet fikri eşitlikten, hiçbir zümrenin kıymetli olmamasından, herkesin eşit olmasından doğar. Cumhuriyetçiler, bir itirazın sahipleridir. Eşitsizliğe itirazın, yoksulluğa itirazın, yasaklara itirazın, imtiyazlı zümrelere itirazın, saraya itirazın adı; Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bizim öfkemiz ve mücadelemiz eşitliğe dairdir, kardeşliğe dairdir. Düşmanlığımız kimseye yoktur ama yoksulluğa düşmanızdır. Yasaklara düşmanızdır. O yüzden; bugün Avrupa'nın en yoksul ülkesinde yaşıyoruz, en fazla işsizi olan ülkesinde yaşıyoruz. Üç gençten birinin eğitimde ne istihdamda olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Ev gençlerinin sayısının 5 milyon olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Kayıp bir neslin var olduğu ve git gide daha da çoğaldığı bir ülkede yaşıyoruz" dedi.

Özel, "Bu ülkenin beka sorunu diye tarif edilen işlerin hiçbirinden beka sorunu çıkmaz. Ama eğer dört gençten üç tanesi 'Dünyanın öbür ülkelerinde fırsatını bulursam yaşamak isterim' diyorsa gerçek beka sorunu budur. Biz gençlerimizin dünyanın öbür ülkelerinde hayal kurduğu bir ülke olmaktan bu ülkeyi çıkarıp, dünyanın bütün gençlerinin hayal kurduğu ve gençlerimizin onlara ev sahipliği yaptığı bir ülkeyi var etmek istiyoruz. Dünyanın gelişmiş ülkelerinin Türkiye üzerinde hesap yaptığı, hayal kurduğu durumlar beka sorunu değildir. Sizin gençleriniz dünyanın öbür ülkelerini hedefliyorsa, beka sorunu odur. Yarın güzel günlere bugünden bir gün daha az kalmış olacak. İktidarımıza bir gün daha az kalmış olacak. Türkiye'nin bir kez daha kurtulmasına ve bir daha geri gitmemek üzere çok büyük adımları hep beraber atmamıza bir gün daha az kalmış olacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
