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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Kadınları Derneği Şube Başkanlarını Kabul Etti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan ile şube başkanlarını kabul etti. Görüşmede, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile CHP Kadın Kolları Genel Sekreteri Mehtap Yücel de yer aldı. Özel, derneğin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıktıkları için dernek yöneticilerine teşekkürlerini iletti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan ile şube başkanlarını kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Sarıhan ile derneğin şube başkanlarından oluşan heyet, parti genel merkezini ziyaret ederek Genel Başkan Özel ile görüştü.

Görüşmede, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile CHP Kadın Kolları Genel Sekreteri Mehtap Yücel de yer aldı.

Özel, derneğin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıktıkları için dernek yöneticilerine teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA / Güncel

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