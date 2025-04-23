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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan'ı Kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan'ı Kutladı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sosyal medya üzerinden kutlayarak, çocukların gülümsemeleri ve egemenliğin önemine vurgu yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Sosyal medya hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla videolu paylaşımda bulunan Özel, şunları kaydetti:

"Kurduğumuz her hayalde, bir çocuğun her gülümsemesinde, coşkuyla dalgalandırdığımız bayrağımızda O'nun izi var. Millete ait olan egemenliğe, Cumhuriyet'imizin değerlerine ilelebet sahip çıkacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun."

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel
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