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CHP Genel Başkanı Özel: Uzman Çavuşumuz Burak Geniş'e Allah'tan Rahmet Diliyorum

CHP Genel Başkanı Özel: Uzman Çavuşumuz Burak Geniş'e Allah'tan Rahmet Diliyorum
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ağrı’da araç kazasında şehit olan Uzman Çavuş Burak Geniş için başsağlığı mesajı yayımladı.

(ANKARA) -CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ağrı'da araç kazasında şehit olan Uzman Çavuş Burak Geniş için başsağlığı mesajı yayımladı.

CHP Genel Başkanı Özel, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Ağrı'da meydana gelen araç kazasında şehit olan Uzman Çavuşumuz Burak Geniş'e Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Özgür Özel Politika Güncel Kaza Ağrı

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