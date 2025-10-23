CHP Genel Başkanı Özel Üsküdar'da 'Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi' açılışında konuştu Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "47 yıldır siyaset kalesinin başarı kapısı yüzümüze kapalıydı. Üç kilit gördük üzerinde. Gazi Mustafa Kemal'den emanet üç anahtarla açtık oraları. En sonunda 47 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti oldu." dedi.

Özel, Üsküdar Belediyesi Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi ile Psikoterapi Merkezi Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, İstanbul'daki kadın belediye başkanlarının başarılı performans sergilediklerini söyledi.

Kentteki, 26 belediyenin 3'ünün kadın başkanlar tarafından yönetildiğini anlatan Özel, Bakırköy, Maltepe ve Üsküdar'daki kadın belediye başkanlarının yaptıkları hizmetlerle bundan sonra yerel yönetimlerde kadın siyasetçilerin önünü açacak başarı çizgisini yakaladıklarını aktardı.

Açılışı yapılan Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezine, bağışçısı Esra Nimet Özdemir'in adının verildiğini belirten Özel, açılışını yapmaktan en büyük keyif duyduğu iki hizmetin kreşler ve öğrenci yurtları olduğunu dile getirdi.

Kreş ve öğrenci yurdu yatırımlarının önemine vurgu yapan Özel, şöyle devam etti:

"Kreş iki yönüyle önemli bir hizmettir. Bir tanesi, çocuğu okul öncesi küçük yaşlarda profesyonellerle tanıştırır. El becerilerinin ve zihin kapasitesinin gelişmesi, varsa diğer çocuklardan bir farkı, birtakım eksiklikler, örneğin bugünkü psikoterapi merkezinin yapacağı işlerden bir tanesi küçük yaştaki telaffuz bozukluklarının giderilmesi. Diğer yandan çocuğunu buraya yollayan kadın sosyal hayata katılabiliyor, istihdama katılabiliyor. Ülkesi için ve ailesi için kendisi için verimliliği kendi istediği, kendi belirlediği düzeyde gerçekleşiyor. O yüzden kreş yapmak politik bir tercih. Yani TOKİ lüks evler yapıyorken, sosyal konutlar yapıyorken, yap-işlet-devretlerle her türlü işler yapılıyorken bir tek kreşin yapılmamasının politik ve siyasi bir tercih olduğunun, kadının nerede konumlandığının, çocuğun gelişimi ile ilgili de nasıl bir vizyon eksikliğinin olduğunun göstergesidir."

"İstanbul'da hiç yurt yokken şimdi 16 tane oldu"

Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan'ın yurt açılması için teklifte bulunduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdunu, İstanbul'da 16'ncı yurdumuz olarak açacağız. İstanbul'da hiç yurt yokken şimdi 16 tane oldu. Yurt niye olmaz? Her şey yapılır da yurt niye yapılmaz? O da politik bir tercih. Diyor ki, 'Eğer öğrenci yoksulsa, barınma sorunu varsa bunu belediye eliyle devlet eliyle çözmeyelim. Cemaatler ve tarikatlar o alanı doldursun. Bu şekilde bazı ailelerin yoksulluklarının evlatlarına miras kalmış olmasından, fırsattan istifade, gencecik yaşlarında barınma sorununu çözerken, bu öğrencilerle temas edelim, onları madden ve manen borçlandıralım, hayatlarına nüfuz edelim, tesir edelim, devamında da eşlik edelim ve bizim cemaatimiz bir eleman kazanmış olsun.' Sonrası 15 Temmuz. Siz devlet olarak bütün öğrencilere ücretsiz, ayrımsız bir barınma imkanı sunmaz da onları bazı tarikatların, cemaatlerin yurtlarına yollarsanız onlar orada kalırlar, bazıları o cemaat tarafından etki altına alınırlar."

Partisinin yerel yönetim hedefleri kapsamında yer alan Türkiye'de 1000 kreş ve 100 öğrenci yurdu yapma sözünü hatırlatan Özel, şu ana kadar 770 kreş ve 75 öğrenci yurdu açıldığını, hedeflerin sırasıyla yüzde 77 ve yüzde 75'ine ulaşıldığını belirtti.

İstanbul'da kreş sayısının 180'i geçtiğini ve 250'ye ulaşmasının beklendiğini dile getiren Özel, kent lokantası sayısının da Türkiye genelinde 153'e ulaştığını ifade etti.

Özel, hedeflerin planlanan süreden önce tamamlanabileceğini belirterek, yeni hedefleri arasında örneğin 150 yurt ve 1500 kreşin gündeme gelebileceğini aktardı.

"Gelecek dönemlerde kaç erkek belediye başkanımız varsa, o kadar kadın belediye başkanı da olacak"

Cumhuriyeti model alan bir yönetim anlayışları olduğunu dile getiren Özel, şöyle devam etti:

"47 yıldır siyaset kalesinin başarı kapısı yüzümüze kapalıydı. Üç kilit gördük üzerinde. Gazi Mustafa Kemal'den emanet üç anahtarla açtık oraları. Bunlardan bir tanesi gençlere güvenmekti. Çok sayıda genç adayımızla belediye meclislerinde, gençlik kotalarını tavizsiz ve pencere yöntemiyle seçilecek her yerde de uygulayarak. Sonra Atatürk'ten kalan ikinci anahtar kadınlara alan açmak, onları sosyal hayatın içinde tutmak, siyasete katmak ve onlara imkan tanımaktı. İkinci kilidi kadın adaylarımızla açtık. Üçüncüsü de bilime güvenmekti. Bilimsel yöntemlerle yönetmekti. Onun için de başta ölçme değerlendirme olmak üzere her türlü bilimsel yöntemle adayları belirledik, sahada takip ettik, kampanyanın şarkısından sloganına kadar, renklerine kadar odak gruplarla çalıştık, profesyonellerin yaptığı işleri halkımızla görüştük. En sonunda 47 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti oldu."

İzmir ve İstanbul'daki kadın belediye başkanlarının yerel siyasete katkısına değinen Özel, "İzmir'de Cumhuriyet tarihi boyunca toplam 6 kadın belediye başkanı olmuş. Biz 9 aday gösterdik, 8'i seçildi. Cumhuriyet tarihindeki 6'nın üzerine 8'i ilave ettik. İstanbul'da harika işler yaptık. Ama en eksik yanımız kadın belediye başkanı sayımızın 3 olmasıdır. En az bunun üç katı olması gerekiyordu. Ümit ediyorum gelecek dönemlerde kaç erkek belediye başkanımız varsa, o kadar kadın belediye başkanı da olacak." şeklinde konuştu.

Açılışa, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve partililer katıldı.