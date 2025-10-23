CHP Genel Başkanı Özel, TUSAŞ şehitlerini andı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ( Tusaş ) Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında şehit olanları andı.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, TUSAŞ yerleşkesine düzenlenen terör saldırısının üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlattı.

"Şehitlerimiz Atakan Şahin Erdoğan, Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Murat Arslan'ı rahmetle anıyor, terörün her türlüsünü bir kez daha lanetliyorum" ifadelerini kullanan Özel, Türkiye'nin birliğine ve gelecek umuduna uzanan hiçbir elin amacına ulaşamayacağını vurguladı.