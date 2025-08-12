CHP Genel Başkanı Özel, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ilişkin, "Cumhuriyet'in kurucu partisi olarak ilk andan itibaren tutumumuz şu, 'ne konuşulacaksa gizli kapılar ardında değil Meclis'te konuşulsun ve buraya şehit ailelerimiz, gazilerimiz, onların temsilcileri dahil edilsin. Biz, her şeye varız ama onların gözünün içine bakamayacağımız hiçbir şeye yokuz' dedik." ifadelerini kullandı.

Özel, Türkiye Harp Malulü, Gaziler ve Şehit Dul Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk ve Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz ile Türkiye Harp Malulü, Gaziler ve Şehit Dul Yetimleri Derneği Genel Merkezi'nde bir araya geldi, dernek ve vakıf üyeleriyle görüştü.

Her fırsatta şehit yakınları ve gazi derneklerini ziyaret ettiğini belirten Özel, onlara sahip çıkmanın ve sorunlarını çözmenin milli bir görev olduğunu söyledi.

"Şehit ailelerimiz, gazilerimizin temsilcileri dahil edilsin"

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile ilgili değerlendirmede bulunan Özel, şunları kaydetti:

"Çocuğunu göremeden şehit olan eşini vermiş, o çocuğu babasız büyütmüş bir annenin, babasını kaybetmiş kişilerin, evladını kaybetmiş annelerin, babaların endişesi ortadan kaldırılmadan, son soruya cevap verilmeden bir süreç yürütülmez. 'Türkiye'de terör bitmesin, şehitler gelmeye devam etsin, kan aksın, gözyaşı olsun' diyen yok.

Cumhuriyet'in kurucu partisi olarak, ilk andan itibaren tutumumuz şu, 'ne konuşulacaksa gizli kapılar ardında değil Meclis'te konuşulsun ve buraya şehit ailelerimiz, gazilerimiz, onların temsilcileri dahil edilsin. Biz, her şeye varız ama onların gözünün içine bakamayacağımız hiçbir şeye yokuz' dedik. Zaman zaman bize dediler ki 'Komisyona girmeyin.' Biz de dedik ki 'bizim içinde olmadığımız komisyondan korkun.' Çünkü, o zaman o komisyonda ne olacağını bilemeyiz."

"MİT mensubunu, yabancı istihbarat örgütlerine deşifre mi edeceğiz?"

Komisyonun ilk toplantısının kapalı olmasına yönelik eleştiriler hakkında Özel, "Toplantıya MİT Müsteşarı yanında uzmanlarıyla geldi ve sunum yaptı. MİT mensubunu, yabancı istihbarat örgütlerine deşifre mi edeceğiz? Toplantının gizliliği, MİT mensuplarının can güvenlikleri açısından devletin talep ettiği bir tedbir. Ama bugün toplantı açık. Bugün toplantı tam tutanak halinde olacak, bundan sonra da açık." ifadelerini kullandı.

Özel, komisyona şehit yakınları ve gazilerle ilgili hazırlanan ve Meclis'e sunulan 18 kanun teklifini sunacaklarını aktararak, "Terörsüz Türkiye'ye geçebilmek için birtakım kanuni düzenlemeler olacak. Böyle düzenlemelere adımlar atılırken, yıllarca o bayrak yere inmesin diye mücadele etmiş, canını vermiş olanların beklentileri olan kanun teklifi, komisyonda bekleyemez." dedi.

Komisyonda verilen sözler tutulmazsa, şehit yakınları ve gazilerin incineceği yerde olmayacakları yönünde görüş bildiren Özel, "Bu masa bu sürecin en kıymetli masasıdır, bu masa bedel ödedi. O yüzden bu masanın rızasını alarak ilerlemek lazım. Elbette, buraya gelinmesi kıymetli ama 'Merak etmeyin, bize güvenin' deyip sizin yollanacağınız günde değiliz. Sizin masada oturacağınız ve dinleneceğiniz gündeyiz." şeklinde konuştu.

"Dünkü açıklamayı da son derece kıymetli buluyoruz"

Özel, ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin belediyelere yönelik davalarla ilgili açıklamasına yönelik soruya Özel, "Sayın Bahçeli'nin ve Milliyetçi Hareket Partisinin genel başkan yardımcılarının belli bir süredir sağduyuya davet eden ve gerçekten olması gerekeni hatırlatan açıklamaları vardı. Bu konuda dünkü açıklamayı da son derece kıymetli buluyoruz." dedi.

Özel, adli tatilin bitmesiyle iddianame hazırlanarak yargılama safhasına geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Devlet Bey bir süredir o tutumdaydı, zaten görüyor o gelişmeleri. Zulme susmama kararını vermiş. Devlet Bey, bu süreçlerin tamamında bizi haklı buldu diye bir şey çıkarmıyorum. Devlet Bey, 'Yargılama olsun, bir de yargı içi kavgalar son bulsun' diyor." ifadelerini kullandı.

"Davete uyarız, görevlendirmeleri yaparız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşanan depremler sonrasındaki 'İktidarı, muhalefeti bir olarak bir mutabakat oluşturmalı' sözlerinin sorulması üzerine Özel, şu yanıtı verdi:

"Depreme karşı bir mutabakat ve bugüne kadar yapılmayanları yapmak üzere bir daveti varsa başım, gözüm üstüne. Bu davete uyarız, görevlendirmeleri yaparız. Belediyelerde biz iktidarız, genelde kendi iktidar, yapılacak ilk seçimlere kadar. Biz her türlü işbirliğine varız. Sele, yangına, depreme, her türlü afete karşı bu ülkeyi dirençli kılmak için bir adım o atacaksa biz ona doğru üç adım atarız."