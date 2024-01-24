CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ali Gaffar Okkan'ı anma mesajı paylaştı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın şehit edilmesinin 23. yılında sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Özel, Okkan'ı saygı ve minnetle anarak, suikast sonucu hayatını kaybeden emniyet müdürünü anma duygularını dile getirdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit edilmesinin 23'üncü yılında eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı andı.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir suikast sonucunda şehit olan Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı ölümünün 23'üncü yılında saygı ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Güncel