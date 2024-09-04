CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehit Osman Ayan İçin Başsağlığı Diledi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe 1-2 Harekat bölgesinde 4 Eylül 2024'te intikal faaliyeti sırasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan ve ardından şehit olan Piyade Binbaşı Osman Ayan için başsağlığı mesajı yayımladı. Özel, Ayan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletine başsağlığı diledi.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe 1-2 Harekat bölgesinde 4 Eylül 2024 tarihinde icra edilen intikal faaliyeti esnasında kalp krizi geçirerek hastaneye sevk edildikten sonra şehit olan P. Bnb. Osman Ayan için başsağlığı mesajı yayımladı.
Özel'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
"Pençe Harekat bölgesinde intikal faaliyeti sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan Piyade Binbaşımız Osman Ayan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum."