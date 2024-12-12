CHP Genel Başkanı Özel, Sancaktepe'de temel atma töreninde konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücrete ilişkin "23 bin 500 lirayla bir yıl geçim olmaz. Biz 30 bin lira yapılmasını ve temmuz ayında yeniden enflasyon ayarlanmasını talep ediyoruz." dedi.

Özel, Sancaktepe Belediyesinin 15 yeni projesinin toplu temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Sancaktepe'nin CHP'nin kazanacağına hiç ihtimal verilmeyen bir ilçe olduğunu söyledi.

Özel, "Hızla büyüyen, eskinin 3 belde belediyesinden oluşan bu ilçe, 'Kısa sürede Anadolu Yakası'nın Esenyurt'u mu olacak, her yer binalarla mı dolacak?' diye endişe ediliyordu. Liyakatine, eğitimine, vizyonuna güvenilen bir genç, bu ilçeyi Anadolu Yakası'nın göz bebeği haline getirebilmek için sizler tarafından görevlendirildi. O günden bugüne arı gibi çalışıyor." diye konuştu.

Yerel seçimin üzerinden 8-9 ay geçtikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu belediyelerin elini kolunu bağlayalım, hizmet edemez hale getirelim." diyerek her yola başvurduğunu öne süren Özel, şöyle devam etti:

"Diyor ki 'Belediyeleri biraz daha silkeleyin.' Ekrem Başkan dedi ki 'Silkeleme güreş meydanında olur.' Manisa bilhassa Akhisar, Türkiye'nin en çok zeytin ağacı olan en bereketli topraklarından bir tanesidir. Silkeleme bizim orada da zeytin ağacında olur. O verimli zeytin ağacından aldığını alırsın, son kalanlar da kalmasın diye silkelerler o ağacı."

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in belediyeyi 2,2 milyar lira borçla devraldığını, kasasında 1 lira bile olmadığını aktaran Özel, Yeğin'in tüm bunlara rağmen 19 mahallede mahalle buluşmaları yaptığını, 6 bin öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemesi dağıttığını anlattı.

"CHP'li belediye başkanları hepinizin evladı, kardeşi, yoldaşı"

İmkanı olmayanların çocuklarının bedavaya kreşe, annelerin ise çocuklarını kreşe bırakıp işe gitmesini, oradan da evine ekmek getirmesini istemeyenlerin buna engel olmaya çalıştığını savunan Özel, şunları söyledi:

"Geçen hafta 'Kreşleri ya siz kapatın ya gelip ben kapatacağım.' diye yazı yollamıştı. Karşısına anneler, anneanneler, babaanneler dikildi. 'Evladımızın kreşine, torunumuzun kreşine dokunmayın.' dediler, geri vites yaptı. O gün ben Ankara'da söyledim. Ekrem Başkan İstanbul'da söyledi. 'O iş o kadar kolay değil, hodri meydan. Gel bakalım garibanın kreşini kapat da görelim.' dedik. Bugün de geldik, 3 tane daha temel atıyoruz. Onlar kreşin, çocuğun, çocuğunu bırakıp da çalışmaya giden, evine 'Bir somun ekmek de ben getireyim.' diyen kadının ve huzurun düşmanı."

Vatandaşın gönlüne girmek için çalışmak gerektiğini ifade eden Özel, bunları yapmayıp hizmetlere engel olunması, Esenyurt, Ovacık ve bazı belediyelere yapılan görevlendirmeler ile paralarının kesilmesi halinde vatandaşın gönlüne girilemeyeceğini söyledi.

Özel, "Bunları yaptığın zaman vatandaşın bir de gözünden düşersin. Gönülden düşenin gönüle girmek için imkanı olur. Ama bunları yapan, vatandaşın gözünden düşerse bir daha vatandaşın gözüne girmesinin imkanı yoktur. Vatandaşın gözünden düşen, çok yakın zamanda vatandaşın önüne konulacak ilk sandıkta iktidardan da düşecektir. Bunu hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Asgari ücret talebimiz 30, biz bunun altında yokuz"

CHP Genel Başkanı Özel, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan borçlarından sürekli bahsedildiğini, borçların toplamı 100 liraysa bunun sadece 10 lirasının belediyelere ait olduğunu söyledi.

Yıllardır SGK'ye olan borçların açıklanmadığını, bazı şirketlerin vergi ödemediğini, toplam borcun peşine düşülmesi gerekirken belediyelerinkinin peşine düşüldüğünü iddia eden Özel, konuyu yakından takip ettiklerini vurguladı.

Emekli maaşının mutlaka asgari ücrete denk olması gerektiğine dikkati çeken Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücretin belirlenmesi için toplandılar. Diyorlar ki 'Asgari ücrete zam yaparsak enflasyon artar.' Hayatımda bu kadar büyük bir yalan görmedim. Geçen yıl 17 bin liralık asgari ücreti bir yıl boyunca bir kuruş zamlamadılar. Seçimden önce diyorlardı ki 'Üç kere zam yapacağız.' Bir kere bile zam yapmadılar, enflasyon yüzde 50 oldu. Asgari ücreti arttırmamakla enflasyon baskılansa geçen sene bu enflasyon olmazdı. Geçen seneden bugüne bakıldığında asgari ücretlinin enflasyonu yüzde 76'dır. O yüzden de asgari ücretin en az yüzde 76 zam alması ve sadece enflasyonu telafi etmek için bile 30 bin lira olması lazımdır. Bugün birtakım yamyamlar '21 bin lira, 22 bin lira, Tayyip Bey belki yapar 23 bin 500 lira.' diyorlar. 23 bin 500 lirayla bir yıl geçim olmaz. Biz 30 bin lira yapılmasını ve temmuz ayında yeniden enflasyon ayarlanmasını talep ediyoruz. Bir kez daha Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na, hükümete ve Tayyip Erdoğan'a sesleniyoruz: Asgari ücret talebimiz 30, biz bunun altında yokuz. Emeklilere de bir asgari ücret verilmeli."

"(Metro hattı) Sultanbeyli bağlantısını önümüzde sene sonu açacağız"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise israfın önüne geçen, tasarruf anlayışıyla hizmet üreten ve hizmeti de vatandaşın ihtiyaçlarına göre düzenleyen bir anlayışla yol yürüdüklerini söyledi.

Yapımına 2017'de başlanan Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nı finansmanını sağlayarak büyük oranda tamamladıklarını belirten İmamoğlu, "İstanbul'un tarihinde olmayan güçlü bir 5 yılı, tam 65 kilometre metro hattını İstanbul'un tamamına hediye etmenin gururunu yaşıyoruz. Sultanbeyli'yle olan bağlantısını da inşallah önümüzdeki sene sonu hep birlikte açacağız." dedi.

Konuşmaların ardından ilçenin farklı noktalarında hizmete girecek 6 park, 3 kreş, iletişim merkezi, aile sağlığı merkezi, fitness salonu, sosyal tesis, spor parkı ve meydan için toplu temel atma töreni düzenlendi.