CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Mersin mitinginde konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu millet sandığın değerini bilir ve sandığına, seçme seçilme hakkına her zaman sahip çıkar." dedi.

Özel, partisinin "Millet iradesine sahip çıkıyor" mottosuyla Yenişehir ilçesi Mersin Millet Bahçesi'nin yanındaki alanda düzenlediği mitingde, barışın ve hoşgörünün şehri Mersin'de gördükleri tablonun, milli iradeye sahip çıkma azminin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Sandığa, adaylarına ve ülkeye sahip çıkmaya devam edeceklerini belirten Özel, şöyle konuştu:

"Bu millet sandığın değerini bilir ve sandığına, seçme seçilme hakkına her zaman sahip çıkar. Darbeler olur, kimine hemen direnir kiminde biraz gecikir ama eninde sonunda iradesinin arkasında, darbecilerin karşısında olur çünkü bilir ki sandık, seçme hakkı giderse her şey tehlike altındadır. Her tek adam rejiminin sonu hüsrandır. Kendine de vatana da hüsrandır. Nerede sandık, demokrasi, seçme seçilme hakkı vardır, orada huzur, barış ve bolluk vardır. Onun için kim sandığa el uzatırsa, kim seçme hakkını almaya 'Kararı ben vereceğim' derse bu milletin düşmanıdır. Bu millet, o darbecilerin karşısındadır. Bu millet onun için sandığı namusu bilir, namusu gibi korur."

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasını eleştirdi.

Ekrem İmamoğlu ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan arkadaşları hakkındaki iddiaların yaklaşık 40 gündür ispat edilemediğini öne süren Özel, "Hala ortada iddianame yok. Baskıyla, tehditle, yalancı tanıklar aranıyor. Gizli tanıkların 'Meşe', 'Çınar', 'Ladin' diye 3 tane odunun attığı iftiraları ne MASAK raporuna doğrulatabildiler ne bir tek kanıt bulabildiler. Şimdi hep birlikte savcılarıyla, ifade vermiş olan tanıklara, sanıklara baskı, mobbing yaparak 'Benim istediğim gibi ifade ver, evine git. Çocuklarına kavuş ama böyle ifade verirsen seni 10 yıl içeride tutarım' diye tehditle, şantajla, yalancı tanık yaratmaya çalışıyorlar. Başaramıyorlar, başaramayacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasındaki ikinci operasyon

Bugün sabah saatlerinde İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen ikinci operasyona değinen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sabah, millet bu operasyonlardan 'İllallah' demişken, 'Ekonomiye zarar veriyor' demişken, maalesef millet 'Deprem gündemim var. Benim seçtiğimi getir, yerine otursun' demişken bugün yeni bir operasyona giriştiler ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinden üst düzey bürokratların da içinde olduğu 53 kişiyi daha gözaltına aldılar. Maksat, bulamadıkları kanıtı, ikna edemedikleri yalancı şahidi şimdi 53 yeni masum üzerinden yapmaya çalışacaklar. Piyasalar, borsa, hukuk ve güven ister. Bunun için bu operasyonu hafta içinde yapmaya cesaret edemediler. Piyasalar kapandıktan sonra, bir cumartesi sabahı bu operasyonu yapıyorlar ki borsa düşmesin, dolar yükselmesin. Bu operasyonun içinde ahlak, hukuk olsa neden düşsün borsa, neden bozulsun piyasalar? Hepimiz atılanın yalan olduğunu, bir iftira olduğunu, Tayyip Erdoğan'ın rakibinden kurtulmak için yaptığını, bir kumpas olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün yapılan işin tamamen iki hedefi vardır. Bunlardan birincisi milletin iradesine, ikincisi İstanbul'un rantına çökmek."

Özel, operasyonda gözaltına alınanların, deprem gerçeğiyle karşı karşıya olan İstanbul'da afetle mücadele edecek kişiler olduğunu dile getirerek bu duruma tepki gösterdi.

Türkiye'de ekonomik gelişmelerin olumsuz seyrettiğini savunan Özel, çiftçiler, emekliler, memurlar gibi kesimlerin durumunun kötüye gittiğini öne sürdü.

Yaşanan zirai dona dikkati çeken Özel, iktidarın çiftinin yanında durmadığını savunarak tarım politikalarını eleştirdi.

Mitingde Mersin'in bütün renklerini bir arada gördüğünü ifade eden Özel, "Bizim birlikteliğimizin adı, Yenişehir'de Yenişehir ittifakıdır. Mersin'de Mersin ittifakıdır. Türkiye'de Türkiye ittifakıdır. Renklerini ay yıldızlı al bayraktan alan ancak kimseyi öteki yapmayan, kimseyi küçük görmeyen, önüne geleni terörist ilan etmeyen, Türkiye'yi Kürt'üyle, Türk'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle bir, birlikte gören, Türkiye'nin kurtuluşunu birlikteliğimizde gören milyonlarız biz." diye konuştu.

Mersin'de çok sayıda Kürt vatandaşın da huzur ve birliktelik içinde yaşadığını belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir süredir Kürt meselesinde yeni bir süreç yürütülüyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, en başından beri insanlar sorunumuz var diyorsa, bu sorunun çözümünden yanayız. Tüm sorunların çözümünün demokrasiden geçtiğinin farkındayız, bilincindeyiz. Bunun için Meclis'ten başka zemin, Meclis'te çalışmaktan başka çare bilmeyiz. Gizli pazarlıkların, olmayacak anlaşmaların değil, şeffaflığın, samimiyetin, toplumsal mutabakatın sonuna kadar arkasındayız. Bu konuda, tarihsel tutarlılığa sahip bir parti olarak sorunun çözümü için kendi komisyonumuz, hukukçularımız, siyaset bilimcilerimiz uzun süredir çalışıyorlar. Meclis Başkanı'na sorumluluk alması için çağrıda bulunduk. Ne yapacaksa, milletin gözü önünde, milletin vekilleriyle, milletin gözünün içine bakarak, şehit ailelerinin ve gazilerin gözünün içine bakamayacak bir şey yapmadan, ama birileri gibi 'Böyle bir sorun yoktur.' deyip öyle gözünü kulağını da kapatmadan, insanı insan olarak severek, Türk ile Kürt'ün kardeşliğini bilerek, bundan sonraki barışın Türkiye'yi güçlendireceğini bilerek, Mersin'den Türkiye'deki herkesi, bütün demokratları büyük bir inanç ve kararlılıkla selamlıyorum."

Mitingde, İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in mektubunun okunduğu sırada katılımcıların alkışlarla dayanışmalarını gösterdiğini ifade eden Özgür Özel, Özer'in sonuna kadar arkasında olduklarını dile getirdi.

Mersin'in hak, hukuk, adalet diye seslendiğini belirten Özel, cumhurbaşkanı adayları Ekrem İmamoğlu'nun arkasında olduklarını, mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in başörtüsüyle ilgili sözlerini eleştiren Özel, şunları kaydetti:

"Bundan 30 yıl önce Ege Üniversitesi'nde birileri başörtülü arkadaşlarımızı derse sokmamaya çalışırken onlar için eylem yapan, 'Onlar sınıfa girmeden biz de girmeyiz' diyen bir genel başkan olarak bu iftiranın karşısında bütün başörtülü kardeşlerime diyorum ki 'Sizi sömüren, kandıran, sizin tüm özgürlüklerinizi gençlerle birlikte elinizden alan bu iftiracılara karşı sizin örtünen örtünmeyen herkesin eğitim güvencesi de iyi bir gelecek güvencesi de daha zengin, daha özgür bir Türkiye'de yaşama güvencesi de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarındadır. Başörtüsü kaygısına yoksulluğun üstünü örtemezsiniz. Başörtüsü kaygısıyla haksızlıkların, adaletsizliklerin üstünü örtemezsiniz. Bu ülkede tüm özgürlüklerin teminatı, geleceğin iktidarı Cumhuriyet Halk Partisidir, geleceğin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'dur."

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de konuşma yaptığı programda, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür tarafından İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak başkanlık görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, Yenişehir İlçe Başkanı Toprak Çalışkan tarafından da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in mesajları okundu.