CHP Genel Başkanı Özel, partisinin İstanbul'da düzenlediği toplantıda konuştu Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye ilişkin,"Ben, baktığımda Gazze'de bombardıman altında hayatını kaybetmiş, kanatlar takılmış bir melek görüyorum. Başında haresiyle, kanadıyla. Bir başka öldürülmüş, bir başka bombanın öldürdüğü bir melekle karşılaşıyor. 'Gökyüzünde tanışıyorlar.' Diyor ki 'Selamünaleyküm, ben Muhammed.' Bunu 'Hz. Muhammed'i resmetmişler.' olarak söylüyorlar. Hz. Muhammed peygamber katındadır, melek falan değildir. Orada 'Muhammed, Gazze'de öldürülmüş, ismini Hz. Muhammed'den (sav) alan bir Müslüman çocuktur. Gökyüzünde karşılaştığı bir başka peygamberden adını alan bir başka çocuk, bir başka Gazzelidir. Doğduğunda bebek, öldüğünde kaç yaşında olursa olsun peygamberlerin adını alanlar burada ölüyor' diye resmedilmiş ve bu şekilde açıklanmış bir karikatürdür" ifadelerini kullandı.

Özel, partisince Lütfi Kırdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen "100 Karası" başlıklı toplantıda, bazı belediyelere yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan partisine mensup bütün belediye başkanlarının ve görevlilerin arkasında olduğunu söyledi.

Ekrem İmamoğlu'nun bir sonraki seçimde cumhurbaşkanı seçileceğine inandığını anlatan Özel, kendisine "Gel, etkin pişmanlıktan faydalan. Ekrem İmamoğlu'na, arkadaşlarına ve ailelerine sırtını dön ve partinin başında otur." denildiğini öne sürdü.

Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasına ilişkin, "İzmir'de, İl Başkanımız, önceki Büyükşehir Belediye Başkanımız dahil, 150'den fazla kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu milleti 100'üncü kara güne şafak baskınıyla uyandıranların bir amacı, sadece kendi gördükleri o hayali ahtapota milleti inandırmaya çalışırken, diğer taraftan bugünkü 100'üncü gün mücadelemizi, etkinliğimizi, akşamki Saraçhane birlikteliğimizi engellemek, bizi paralize etmek, dikkati İzmir'e çekmek, buradakileri unutulmaya terk etmek hesabı vardır." diye konuştu.

"Biz, geride kimseyi bırakmayanların partisiyiz."

Operasyonların İzmir Büyükşehir Belediyesinin ihbarıyla yapıldığı söylemlerinin asılsız olduğunu savunan Özel, şöyle devam etti:

"Elbette büyük büyük yapıların içinde soruşturmalar, varsa suçlular haklarında işlemler olabilir. Ancak bugün İzmir'deki bu boyuttaki bir operasyonun yeni bir yargı kumpası olduğundan, iftira olduğundan ve kimleri kapsadığına bakıldığında, CHP'nin içinde 'Efendim şimdi son kurultayda Özgür Özel'i destekleyenlere operasyon oldu. Özgür Özel onlara sahip çıktı. Şimdi karşısındakilere operasyon yapalım. Onlara sahip çıkmaz. Partiyi bölelim.' hesabı, ne Özgür Özel'i, ne Kuvayimilliyenin partisini tanımamaktır. Biz, geride kimseyi bırakmayanların partisiyiz."

Özgür Özel, Hazreti Muhammed'in karikatür çiziminin bir dergide yayımlanmasını ilk duyduğunda "Yanlış olmuş. Olur mu karikatür, Peygamber'in resmi mi olur?' diyerek tepki gösterdiğini aktararak, şunları ifade etti:

"İkinci tepkim, 'Yahu yapmamışlar. Bu doğru değildir, Leman öyle bir dergi değil' demek olmuştur. Aldım ve karikatüre baktım. Karikatüre bakmadan, buzlanmış yerlere bakarak, 'Efendim, Peygamber Efendimiz'e bunu diyenleri ben de kınıyorum.' demek işin kolayıdır. Yapabilirim, yapabiliriz. Birilerinin peşine takılabiliriz. Özgür Özel olarak baktığımı ve gördüğümü söylüyorum. Buradan vicdan sahibi muhafazakarlara, muhafazakar cemaatin, muhafazakar camianın kanaat önderlerine, yazarına, çizerine, hatta karikatüristlerine sesleniyorum. Dönün bir bakın. Ben, baktığımda Gazze'de bombardıman altında hayatını kaybetmiş, kanatlar takılmış bir melek görüyorum. Başında haresiyle, kanadıyla. Bir başka öldürülmüş, bir başka bombanın öldürdüğü bir melekle karşılaşıyor. 'Gökyüzünde tanışıyorlar.' Diyor ki 'Selamünaleyküm, ben Muhammed.' Bunu 'Hz. Muhammed'i resmetmişler.' olarak söylüyorlar. Hz. Muhammed peygamber katındadır, melek falan değildir. Orada Muhammed, Gazze'de öldürülmüş, ismini Hz. Muhammed'den (sav) alan bir Müslüman çocuktur. Gökyüzünde karşılaştığı bir başka peygamberden adını alan bir başka çocuk, bir başka Gazzelidir. Doğduğunda bebek, öldüğünde kaç yaşında olursa olsun peygamberlerin adını alanlar burada ölüyor diye resmedilmiş ve bu şekilde açıklanmış bir karikatürdür. Ama o Leman, hepiniz susarken Mavi Marmara'ya destek karikatürü çizen Leman'dır. O Leman hepiniz susarken, İsrail'e ticarete karşı cephe alan Leman'dır. O Leman, motokurye Samet'i kapak yapmış ve Samet'in kardeşine destek olmuş Leman'dır."

"Yapılmamış bir saygısızlık üzerinden o toplumsal linçe de sessiz kalmam"

CHP Genel Başkanı Özel, "Eğer ki Hazreti Muhammed'e bir saygısızlık varsa ona kim karşı çıkar? Geçmişteki Meclis tutanaklarına bakın, Manisa'da her siyasi partiden iyi gününde, kötü gününde birlikte olduğumuz, yasımızı birlikte tuttuğumuz, orucumuzu birlikte açtığımız, bayram namazını birlikte kıldığımız Manisalı muhafazakarlar şahidimdir ki Hazreti Muhammed'e saygısızlığa da izin vermem ama yapılmamış bir saygısızlık üzerinden o toplumsal linçe de sessiz kalmam." diye konuştu.

Partisinin Cumhurbaşkanı adayının Ekrem İmamoğlu olduğunu yineleyen Özel, 2 Kasım 2025 Pazar günü için erken seçim talebinde bulundu.

Özel, konuşması sırasında, "Ahtapotun Kolları" isimli videoyu salondakilere izlettirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da toplantıya video mesaj gönderdi.