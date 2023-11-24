CHP Genel Başkanı Özel, Öğretmenler Günü dolayısıyla video mesaj yayımladı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yayımladığı video mesajla kutladı.

Özel, bugün erken saatlerde ilkokul öğretmenini, ortaokul öğretmenlerinden birkaçını, anne ve babasıyla Türkiye'de eğitim alanında örgütlü dört sendikanın genel başkanlarını aradığını belirtti.

Onların şahsında tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladığını bildiren Özel, "Bir kez daha buradan hem kendi öğretmenlerimi hem de bu ülkenin bugüne gelmesi için öğrencilerini yetiştiren ve bu ülkenin eğitimine katkı sağlayan bütün öğretmenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Yitirdiğimiz öğretmenlerimizi, şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Eğitim-İş Sendikasının raporundaki bir rakamın içini çok acıttığını belirten Özel, şöyle devam etti:

"Her 100 öğretmenden 73'ünün geçinebilmek için yakınlarından borç aldığını ve 100 öğretmenden 23'ünün de yine geçinebilmek için ek işte çalıştığını bu rapordan öğrendik. Bunlar öğretmenlerin hak ettiği bir durum değil. Biz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunun kurduğu bir partinin mensuplarıyız ve onun talimatı, mebus maaşının, milletvekili maaşının, öğretmen maaşını geçmemesi yönündeydi. Bugün öğretmenlerin yaşadığı ekonomik sıkıntılar da örgütlenmelerinin ve mücadelelerinin önündeki engeller de yaşadıkları bütün sıkıntılar da hak etmedikleri sıkıntılar. Bunların çözüleceği yarınlar için mücadele etmeye devam edeceğiz."

Bosna Hersek'te olduğu için bugün Türkiye'de öğretmenlerin programlarına katılamadıklarını kaydeden Özel, "Hepinizi buradan sevgiyle selamlıyorum. Hepinizin ellerinden öpüyorum öğretmenlerim." dedi.