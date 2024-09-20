Özgür Özel: İktidara yürüyoruz ve seçim istiyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara yürüdüklerini belirterek, "Bizim artık birliğe, beraberliğe, tek sese ihtiyacımız var. İktidara yürüyoruz. Bu parti en zor zamanda bu meydanları boş bırakmadı. Bu parti genel başkanlarını yalnız bırakmadı. Biz günü geldiğinde bu birlikteliğin sonucunu hep beraber alacağız dedik. İşte 31 Mart'ta CHP yüzde 38'lik büyük rekoru sizin sayenizde kırdı." dedi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde partisinin il başkanlığı, ?Menteşe İlçe Başkanlığı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret eden Özel, burada toplanan vatandaşlara hitap etti.

Muğla'ya birçok defa geldiğini anlatan Özel, 2019'da kentte 7 belediyeleri olduğunu 31 Mart'ta 14 belediyeden 12'sini kazandıklarını, diğer seçimlerde 14 belediyenin tamamını kazanmak istediklerini kaydetti.

Partilerinin geçmişte üzüntüleri, kayıpları, kahrolmaları hep birlikte yaşadığını vurgulayan Özel, defalarca seçim kaybedildiğinde yine partisine, Cumhuriyetine sahip çıkanlar tarafından boş ve sahipsiz bırakılmadığını ifade etti.

Partilerinde artık çatlak ve aykırı seslere ihtiyaçları olmadığını belirten Özel, "Bizim artık birliğe, beraberliğe, tek sese ihtiyacımız var. İktidara yürüyoruz. Bu parti en zor zamanda bu meydanları boş bırakmadı. Bu parti genel başkanlarını yalnız bırakmadı. Biz günü geldiğinde bu birlikteliğin sonucunu hep beraber alacağız dedik. İşte 31 Mart'ta CHP yüzde 38'lik büyük rekoru sizin sayenizde kırdı." dedi.

CHP belediyelerinin turizm alanı olarak yüzde 92'sine hizmet ettiklerini anlatan Özel, belediyelerin nüfusa göre ödenek aldığını ancak özellikle Antalya ve Muğla'nın nüfuslarının 5 katına hizmet vermek zorunda kaldığını aktardı.

CHP iktidarında cep telefonlarının baz istasyonlarından tespit edilen nüfusa göre ödenek vererek o şekilde hizmet sağlayacaklarına işaret eden Özel, "Bütün imkansızlıklara rağmen belediyelerimiz var güçleriyle çalışıyor çok önemli adımlar atıyor. Var gücüyle Muğla'nın sorunlarını çözmek için çaba gösteren Ahmet Aras ve ekibine sonuna kadar destek veriyoruz." diye konuştu.

Erken seçim çağrısını yineleyen Özel, "Türkiye ittifakının bileşenleri" olarak tanımladığı "sosyal demokratlara, muhafazakar demokratlara, milliyetçi demokratlara, Türk demokratlara" seslendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye İttifakı'nın rengi ay yıldızlı al bayrağımızın rengidir. Kırmızı ile beyazdır. Bu ülkeye vatandaşlık bağıyla bağlı, vatanını, milletini, bayrağını seven, Atatürk'ü seven herkes Türkiye ittifakındadır. Türkiye'nin kurtuluşu da onların elindedir. Biz seçimlerdeki mağlubiyetten, CHP olarak ders alarak, yenilenerek, değişerek, ardından güçlenerek kazandığımız başarıyı bir zafer, o süreci bir zafer sarhoşluğuna döndürmeden, ana hedefin Türkiye'yi CHP'nin yönetmesi olduğu bilinciyle hareket ederek devam ettik. Devam ediyoruz. Partinin kapılarını ardına kadar açtık. Açmaya devam edeceğiz. Çanakkale'de dedeleri koyun koyuna yatanlar, Sakarya Meydan Muharebesi'ni dedeleri birlikte kazananlar, Türkiye'nin dört bir yanını dedelerinin şehit kanıyla sulayanlar, Kürt olsun Türk olsun, Alevi olsun Sünni olsun. Yeter ki bu millete yürekten bağlı olsun. Biz hep birlikteyiz, Türkiye'yi bu zor durumdan hep birlikte kurtaracağız."

CHP'li belediyelerin Türkiye'nin dört bir tarafında iktidarın vermediği hizmetleri vatandaşa ulaştırdığını savunan Özel, "Ben temel belediye hizmetlerinin yanı sıra, ekonomik krizde, doğal afetlerde milletin yanında duran tüm belediye başkanlarımıza, tüm milletimiz adına bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi ki Cumhuriyet Halk Partisi var, iyi ki Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımız var." dedi.

Özel, MYK toplantısını Hatay'da yapacaklarına işaret ederek, "Hatay madem ki bu ülkeyi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsi meselesidir. Biz Atatürk'ün izinden gidenler olarak, Atatürk'ün partisi olarak Hatay'ı her birimiz şahsi meselemiz kabul ederiz. Hatay sadece Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün değil tüm CHP'lilerin şahsı meselesidir. Hatay'ı size ezdirmeyeceğiz, Hatay'a sonuna kadar sahip çıkacağız. " diye konuştu.

Muğla'da tarımın turizm kadar önemli olduğunu anlatan Özel, zeytin ve zeytinyağına destek çağrısında bulunarak, şöyle dedi:

"Dört yıl seçimsiz bir dönem. Öyle bir şey yok. Geçim yoksa, seçim vardır. O zaman bir sandığa ihtiyaç vardır. Beş yıllığına seçildin. Bunun ortası tam 2,5. Seneye kasım. Eğer seneye kasımda sandığı getiriyorsan, 'Yok ben yapamıyorum, kasımı beklemeyelim, bu sene kasımda yaparım' dersen ben dünden hazırım, bugünden razıyım. Buyur gel. Ama efendim 'şimdi olmaz.' Sana bir yıl mühlet. Ben bir yıl arı gibi çalışırım. Belediye başkanlarım çalışırlar, çalışıyorlar. Büyükşehirleri, illeri, ilçeleri hepsi çalışır. CHP grubu, milletvekilleri arı gibi çalışır. Bu sene şimdi seçim olsa 15 sandalye alacaksan, gelecek seçim seneye onu da bulamazsın. Hesabını ve kitabını yap. Seneye kasım ayının birinci, ikinci günü pazar. 2 Kasım Pazar günü sandığı koyarsan el kaldırırız. Erken seçim yaparız. Bu milleti kimin seçeceğini sandıkta görürüz. Ama 'Ondan sonrasına kalayım. Ben biraz daha oyalanayım. Millet dişini sıksın, ben biraz daha uğraşayım', biz orada yokuz. Çünkü geçim yok, seçim var. Bu millet seçim istiyor, kaçamazsın."

CHP'nin artık sadece eleştiren, yol göstermeyen bir parti olmadığını belirten Özel, CHP'nin Türkiye'nin birinci partisi olduğunu anlatarak, vatandaşlara Türkiye ittifakını büyütmeleri çağrısında bulundu.

Özel, daha sonra Menteşe Belediyesini ziyaret etti.