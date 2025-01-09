CHP Genel Başkanı Özel, Mersin'de toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Düşmanlık yapmadan, kabalık yapmadan ama zaman da kaybetmeden Suriyeliler için bir dönüş takvimi hızla planlanmalı, hepsi birden hızla memleketlerine dönecekleri sürece dahil edilmelidir." dedi.

Özel, Mersin Büyükşehir Belediyesinin 217. Cadde'de gerçekleştirdiği Toplu Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yaptığı hizmetlerin anlatmakla bitmeyeceğini belirtti.

Belediyecilik anlamında bir kentte yapılabilecek her şeyin Mersin'de olduğunu anlatan Özel, her detayı düşünülen spor parkı tesisi, okuma salonları, çocuk kampüsü, matematik evi ve çocuk gelişim merkezinin açılışını yapmanın mutluluğunu duyduklarını söyledi.

Açıklanan asgari ücretle ilgili eleştirilerde bulunan Özel, "Bu asgari ücretle geçim olur mu? O zaman anladığı dilden konuşacağız. O zaman söylediğini ve hak ettiğini yapacağız. Mersin'den başlıyoruz ve bütün Türkiye'deki emeklileri, asgari ücretlileri, tüm ezilenleri, bu iktidara kırmızı kart göstermeye davet ediyorum." diye konuştu.

Cebinden çıkardığı kırmızı kartı gösteren Özel, "Bu elimizdeki kartlar Türkiye'nin umududur. Emekliler, bundan sonra Türkiye'nin dört bir yanında, cebinizde bir kırmızı kartı bulundurmaya, bu yüksek fiyatları gördükçe, bu düşük maaşları çektikçe, bu zammı, bu zulmü gördükçe, bu iktidar gidene kadar bu kırmızı kartları ona göstermeye var mıyız? Türkiye, kırmızı kartı göstermeye hazır mıyız? Biz bu iktidarı değiştireceğiz. O seçim sandığını getireceğiz ve bu iktidar gidecek, emeklinin, halkın, esnafın, çiftçinin ve yoksulun iktidarı gelecek. Biz geleceğiz, Mersin'i nasıl güldürdüysek Türkiye'nin yüzünü öyle güldüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Gittiği her yerde ne meşhur ise onunla altın hesabı yaptığını ifade eden Özel, şunları kaydetti:

"Tantuni geçen sene 110 liraydı. Doğru mu? Bu sene tantuni kaç para oldu, 240 lira oldu. Doğru mu? Geçen sene tantuni 110 lirayken, asgari ücret 17 bin lirayken, 155 tantuni alıyordu bir asgari ücretli. Bu sene asgari ücret 22 bin 404, tantuni 240, 92 tantuni alıyor. 155'ten 92'ye düşmüş. Ayrıca en düşük emekli maaşı alan birisi geçen sene gitse 90 tantuni alıyordu. Bu sene 60 tantuni alıyor. 90'dan 60'a düşmüş Mersinlinin tantuni hesabıyla alım gücü..."

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emekliye bulamadığı paranın 10 katını kendi müteahhitlerine buluyor. Bu sene bütçeye 701 milyar lira koymuş alınmayacak vergiler için ama emekliye verecek 100 milyarı, asgari ücreti 30 bin lira yapmak için gerekli 250 milyarı bulamıyor. Onun için bütün Mersinlilere ve bütün vatandaşlarımıza söylüyorum. Para var, yok değil ama siyaset, tercih belirleme işi. Onun tercihi zenginden yana. Eğer bu iktidarı değiştirirseniz yerine halkı, emekliyi, asgari ücretliyi, çiftçiyi koruyacak bir iktidar getirirseniz 250 milyar verir, asgari ücret 30 bin olur. 100 milyar verir, her emekliye asgari ücret vermiş olur. 400 milyar verir, bütün çiftçilerin cebinden çalınan parayı da koyar. Toplamı yine de 700 milyar yapar. Bunun 40 kişiye verdiği para bu memleketteki herkesin sorununu çözer."

"Suriyeliler için bir dönüş takvimi hızla planlanmalı"

Suriyelilerle ilgili de konuşan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Onlar ki bu ülkenin başına 4,5 milyon Suriyeli sığınmacı getirdiler. Dedik ki biz sığınmacı düşmanı değiliz. Ama sığınmacı yaratan politikaların düşmanı, politikacıların da tam karşısındayız. Şimdi Suriye'de sorun bitti. Esed gitti. Onun hep söylediği gerekçeler ortadan kalktı. Diyoruz ki Suriye hızla askeri ve siyasi istikrara kavuşsun. Hızla Suriyeli sığınmacılar için Avrupa Birliği'nden de kaynaklar alınsın, Suriyeliler memleketine gitsin. Bana diyor ki 'Hayır isteyen gider, dileyen kalır, kalanların yeri başımın üstünedir.' Ben de ona diyorum ki Tayyip Erdoğan, Suriyeliler, senin başının üstünde değil ama Mersinlilerin aşının ve işinin üstünde oturmaktadırlar. Onun için düşmanlık yapmadan, kabalık yapmadan ama zaman da kaybetmeden Suriyeliler için bir dönüş takvimi hızla planlanmalı, hepsi birden hızla memleketlerine dönecekleri sürece dahil edilmelidirler. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak belediyelerimizle zor günlerinde her zaman destek olduklarımıza yine destek olmaya ancak yurtlarına, memleketlerine dönmek için her teşviki yapmaya ve artık Türkiye'yi bu sorundan kurtarmaya kararlıyız."

Özel, konuşmasının ardından beraberindekilerle toplu açılış törenini gerçekleştirdi.