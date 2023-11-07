CHP Genel Başkanı Özel, Memleketi Manisa'da: "Yerel Seçimler, Gelecek Genel Seçimlerin Anahtarı Olacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa’da CHP İl Başkanlığı önündeki partililere ve vatandaşlara seslendi. Özel, “Bu iktidar, bu halkı; bu fakirlik, bu hayat pahalılığı, bu enflasyon, bu işsizlikle daha fazla tutamaz. Yerel seçimler, gelecek genel seçimlerin anahtarı olacak. Hep birlikte çalışacağız, hep birlikte başaracağız; iktidarı değiştireceğiz” dedi.

Haber: SULTAN EYLEM KELEŞ / Kamera: KERİM UĞUR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da CHP İl Başkanlığı önündeki partililere ve vatandaşlara seslendi. Özel, "Bu iktidar, bu halkı; bu fakirlik, bu hayat pahalılığı, bu enflasyon, bu işsizlikle daha fazla tutamaz. Yerel seçimler, gelecek genel seçimlerin anahtarı olacak. Hep birlikte çalışacağız, hep birlikte başaracağız; iktidarı değiştireceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndaki karşılamanın ardından, eşi Didem Özel ile birlikte; CHP Manisa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Özel, il başkanlığı önünde partililere ve vatandaşlara seslendi. Özel, şunları söyledi:

"YARIN DEVİR TESLİM VAR: Bugünlerde Özgür Özel'in hayat hikayesi, siyasi hikayesi konuşuluyor. Kısaca bahsedeyim, tam yerindeyiz. Yarın devir teslim var. İlk ilk ziyaretim deprem bölgesine, Hatay'a olacak. Devir teslimden önce gidilmesi gereken yer, baba evidir. Benim iki tane baba evim var. Birisi; bahçıvan Abdullah ağanın oğlu, babası Üsküp'te doğmuş, Manisa'da öğretmen sizin Talat Hocanızın, ana kucağı Şükran öğretmeninizin evi. Sizden müsaade aldıktan sonra, onların elini öpmeye, oraya helallik istemeye gideceğim.

BURASI GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN EVİ: Özgür Özel'in siyasi hikayesinin başladığı baba evinin önündeyiz… Burası hepimizin baba evi, yetiştiğimiz, büyüdüğümüz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evi. 2009 yılında uzun zorlu çetin bir yola çıkıyoruz, size inanıyorum demiştim….

ESAS YÜRÜYÜŞ BAŞLIYOR: Bu partinin değerlerini sahiplenerek, sizlerin ilk günden beri verdiği desteği bilerek; süreç içinde ufak tefek kazalar, kusurlar, hatalar olsa da onları geride bırakarak, sizlerden aldığımız güçle, ilhamla; hep birlikte çalıştık. Bugün burada başka bir yürüyüşü başlatıyoruz. Buradan sonra esas yürüyüş başlıyor. İllerine giden il başkanlarımız şunu söylüyorlar: 'Görülmedik bir hava var.' 'Büyük bir umut ve heyecan var.' İl Başkanlarımız diyor ki, 'Yıllar önce, aylar önce istifa edenler; geri alabilir miyim' diyor. 'Üye başvuruları var.' Bu büyük heyecanın adı, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında, Atatürk'ün 'iki büyük eserimden, biri Cumhuriyet ise biri Cumhuriyet Halk Partisi' dediği; benim bugün helallik almaya geldiğim baba evimizin kapıları, ardına kadar herkese açık. Yoksulların, işsizlerin, kimsesizlerin, emekçilerin, esnafın, çiftçinin, köylünün partisi CHP sizi bekliyor.

BİZ, ZAMANINDA İKTİDAR OLMADIĞIMIZ İÇİN BU HALDEYİZ: Hepinize söylemek istediğim şudur: Manisa'da da Türkiye'de de anketlere baktığınızda Atatürk'ü sevmeyen yok. Atatürk, bu partiye; 'Gidin gelişmiş ülkeleri yakalayın, zenginleşin, halkı mutlu edin ödevi' verdi. Yüzyılın sonunda, biz yönetmediğimiz için, biz zamanında iktidar olmadığımız, doğruları yapmadığımız için bu haldeyiz. Bize vasiyet, Avrupa Birliği'dir, batıdaki gelişmiş ülkelerin seviyesine varıp, aşmaktır. O ülkelerde, 50 bin dolar – 60 bin dolar milli gelir var. Tayyip Bey'in bizi götürmek istediği fakir ülkeler arasında, Şanghay İşbirliği Örgütü'nde 5 bin dolar bile yok, 4 bin 500 dolar milli gelir var. Şunu düşünün; bize olanak, fırsat verirseniz; bugün 10 bin dolar bile olmayan gelirimiz 5 katına çıkacak. Tayyip Bey'e uymaya devam edersek, daha bu kadar fakirleşeceğiz. O yüzden iş için, AŞ için, ekmek için, mutluluk için bize destek verin. Hep birlikte zenginleşelim, hep birlikte başaralım.

DERHAL BİR ÜYE KAMPANYASI BAŞLATIYORUZ: İlçe başkanlarından, il başkanlarından özel ricamdır: Derhal bir üye kampanyası başlatıyoruz. Hepinizden istediğim şudur: Biz kongreden önce dedik ki; 'Halk değişim istiyor, halk artık iktidarı değiştirecek bir CHP istiyor, halk ayağa kalkmak istiyor.' Delegelerimize dedik ki, 'Gidin halka sorun.' Sordular, geldiler, değişimi gerçekleştirdiler. Şimdi tüm CHP'lilere diyorum ki, 'Halka gidin, 'istediğinizi yaptık, biz gençleştik, güçlendik, şimdi hep birlikte kazanma zamanı' deyin. Partinin kapıları açık, üye yapalım. Üye olmayanların gönlünü yapalım.

YEREL SEÇİMLER, GELECEK GENEL SEÇİMLERİN ANAHTARI OLACAK: Yerel seçimlerde bir büyük başarıyı hep birlikte kazanırsak… Bu iktidar, bu halkı; bu fakirlik, bu hayat pahalılığı, bu enflasyon, bu işsizlikle daha fazla tutamaz. Yerel seçimler, gelecek genel seçimlerin anahtarı olacak. Hep birlikte çalışacağız, hep birlikte başaracağız; iktidarı değiştireceğiz.

BUNDAN SONRA CHP'NİN PARTİ İÇİ HİÇBİR MESELESİ KALMADI: Bundan sonra CHP'nin parti içi hiçbir meselesi kalmadı. Bütün Türkiye'yi gezdim, İzmir'e gittim, son gittiğim İzmir ziyaretinde; İl'deydik, önü böyleydi, ama yukarıda çok az sayıda arkadaşımız vardı. Ama bugün İzmir'in tüm seçilmişleri, büyük bir coşkuyla, İzmir Havaalanında beni karşıladılar. Benim için geçen seçimde Kemal Bey'i var gücüyle destekleyen İzmir İl Başkanımız da benim kardeşim, hepinizin evladı Ferdi (CHP Manisa İl Başkanı Ferdi Zeyrek) arasında bir fark yok. Bu partide birlik olacak, beraberlik olacak.

İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜNÜ BAŞLATACAĞIZ: Sevgili eşim Didem ile birlikte yarın sabah Ankara'ya gidiyoruz. Diyeceksiniz, 'Didem eczaneyi bırakmaz.' Bu sefer bırakacak. Ankara'ya gidiyoruz. Öğlen saatlerinde Kemal Bey ile Selvi Hanım'ın evlerinde kahvelerini içiyoruz. Sonra hep birlikte devir teslim törenini yapacağız ve iktidar yürüyüşünü oradan başlatacağız. Bu partide içinde hiçbir kin, nefret, geçmişten hiçbir hesap barındırmıyorum.

Belediye başkanlarının seçiminde, değişime destek vermeyenlere görev vermeme… Ankete bakılacak, millet kimi istiyorsa, o devam edecek. Onun arkadaşı, geçmişte şunu yaptı bunu yaptı, kimse kayrılmayacak. Seçimden önce herkes söyler: Söz yetki, karar örgütün olacak. Ön seçim, milletvekilliği seçiminde istisnasız uygulanacak.

Ben, bundan önce bu sokaktan 50 bin kere geçmişimdir. Birazdan bu binaya CHP'nin Genel Başkanı olarak gireceğim. Bizim Manisa'daki gururumuz, ben Manisa'nın ilk Grup Başkanvekiliydim. Bütün partililer önce şaşırdılar, sevindiler; şimdi Manisa'dan hem MHP'de, hem AK Parti'de grup başkanvekillerimiz var. Şimdi ben Manisa'nın ilk genel başkanıyım. Bu heyecan, bütün ilçelerde partili-partisiz herkes, genel başkanlığın Manisa'ya gelmesinden büyük mutluluk duyuyor."

Konuşmasının bu kısmında, bir vatandaş Özgür Özel'e … verdi. Özel, konuşmasına omzunda …. ve başında kasket ile devam etti. Özel, şunları söyledi:

"MANİSA'DA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİ ALACAĞIZ: Bütün Manisalılara şunu söylüyorum. Hangi partiden olursanız olun; verdiğiniz destek, yükselttiğiniz umut, olumlu mesajlara, başarı dileklerinize şükranlarımızı sunuyoruz. Diğer partilerde siyaset yapan bütün arkadaşlarımız aradılar, ulaştılar, ulaşmaya çalıştılar; hepsine teşekkür ediyoruz. Sayın Valimiz, adaylığımız süresince çok olumlu yaklaşımlarda bulundu. Teşekkür ediyorum. Bundan sonra bir tek isteğim var, Manisa'dan. Genel Başkanlar kendi şehirleri özdeşleşirler: Isparta, Süleyman Demirel demekti. Mesut Yılmaz, siyaset yaptığı dönemde Rize'de ANAP'ın gücünü, hepiniz biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı memleketinde hem çok önemli bir destek alıyor, hem belediye onlarda. Bunun yanında Sayın Bahçeli'nin Osmaniye ile özdeşleştiğini biliyorsunuz. Şimdi sınav, Manisalı hemşerilerimde. Özgür Özel'in memleketinde, tüm ilçe belediyelerinde ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde Özgür Özel'in, CHP'nin belediye başkanlığını istiyorum. Manisa'da büyükşehir belediyesini alacağız. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni başta dünyadaki siyasi akrabalarımızın iktidarda olduğu muhteşem şehirlerle, Türkiye'de de CHP'nin en güçlü olduğu şehirlerle kardeş şehir yapacağız. Manisa'yı dünyanın bildiği bir Mesir Festivali ile tüm dünyanın konuştuğu Osmanlı'nın çok önemli bir kenti olarak tarihi ile kültürü ile bütün dünyaya tanıtacağız. Özgür Özel'in Genel Başkan olduğu Manisa'da ne işsizlik ne aşsızlık sorunu kalmayacak. Siz bize sahip çıkacaksınız, biz Manisa'ya sahip çıkacağız.

HİKAYEMİZ BİTMEDİ, YENİ BAŞLIYOR: Hepinizi ayrı ayrı kucaklıyorum. Bundan sonra hep birlikte, omuz omuza çalışacağız. Partimizi iktidara taşıyacağız. Partimize belediyeler kazandıracağız. Bir gün, size söz veriyorum; hep birlikte yine burada toplanacağız. ve bu baba evine; Atatürk'ün vasiyetini tutmuş, partimiz iktidar yapmış, Türkiye'yi çok iyi noktalara getirmiş olarak bir daha geleceğiz. Hikayemiz bitmedi, hikayemiz yeni başlıyor. Bu partiyi iktidar yapana kadar durmak yok, hep birlikte çalışacağız."