Özgür Özel, Ahmet Türk ile Görüştü: "Halkın İradesini Hiçe Sayan Kayyum Politikasının Karşısında Olduğumuzun Altını Çizdik"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile görüştü. Özel, “Halkın iradesini hiçe sayan kayyum politikasının karşısında olduğumuzun altını çizdik” dedi.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile görüştü. Özel, "Halkın iradesini hiçe sayan kayyum politikasının karşısında olduğumuzun altını çizdik" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile görüştü. Özel'in görüşmeye ilişkin X hesabından paylaştığı mesaj şöyle:
"Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile Genel Merkezimizde biraraya geldik. Halkın iradesini hiçe sayan kayyum politikasının karşısında olduğumuzun, demokratik siyasetin önündeki tüm engellerin kaldırılması gerektiğinin altını çizdik. "