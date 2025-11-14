CHP Genel Başkanı Özel, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler'i ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 42. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Lefkoşa'da bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler'i ziyaret etti.

Cumhuriyet Meclisi'nde gerçekleşen ziyarette CHP Genel Başkanı Özel'e, Genel Başkan yardımcıları Namık Tan, Gökçe Gökçen, Necati Yağcı, Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Parti Meclisi Üyesi Sinem Kırçiçek, Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel ve CHP KKTC Birlik Başkanı Mustafa Yürükcü ile Murat Karayalçın'dan oluşan CHP heyeti eşlik etti.

Ziyarette konuşan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) son zamanlarda başvurduğu silahlanma ve agresif tutumlara değinerek, "Kıbrıs Türk halkı bugünlere kolay gelmemiştir. Ana vatanı Türkiye Cumhuriyeti ile çok ciddi mücadeleler vererek bugünlere gelmiştir. Bugün 20 Temmuzlar, 15 Kasımlar bizler için çok önemlidir. Böylesi günlerde kurucu Cumhurbaşkanımız Sayın Rauf Raif Denktaş'ı, toplum liderimiz Doktor Fazıl Küçük'ü, Barış Harekatı'nın dönemindeki Başbakan ve Kıbrıs'ın Karaoğlan'ı Sayın Bülent Ecevit'i, Mücahit Necmettin Erbakan'ı anmak istiyorum. Bu uğurda şehit düşenlerin ruhlarının şad olmasını, gazilerimize de şükranlarımızı iletmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Öztürkler, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün kendileri için önemli olduğunu belirterek, bu değerleri savunmaya devam edeceklerini söyledi.

KKTC'ye uygulanan haksız izolasyon ve ambargoların kaldırılması, eğitimde, sanatta ve sporda Kıbrıs Türk halkının hak ettiği yere gelmesi için ana vatan Türkiye ile birlikte yürümeye devam edeceklerini vurgulayan Öztürkler, Azerbaycan dönüşü askeri uçakta şehit olan Mehmetçiklere bir kez daha rahmet dileyerek, Türkiye'nin acısının Kıbrıs Türk halkının acısı olduğunu dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak "Bir ülkede demokrasinin kalitesi ve ne noktada olduğu, o ülkede serbest seçimlerle gelen meclisin ne kadar güçlü olduğu, ne kadar bağımsız olduğuyla ilişkili. Bu anlamda kardeş KKTC'nin meclisi, demokratik tartışma ortamıyla, yaptığı yasama faaliyetleriyle hepimizin dikkatle takip ettiği bir meclis. Şimdiden Cumhuriyet Bayramı'nızı kutluyorum." diye konuştu.

KKTC'nin siyasi partilerindeki kadın kotasının örnek alınması gerektiğini belirten Özel, "Biz kardeş meclisimizden ilerleyen dönemlerde kadın kotasını, tüm siyasi partiler için yasallaşacak bir çalışmayı örnek alırız diye düşünüyorum." dedi.

Ziyaret karşılıklı hediye teatisi ile son buldu.