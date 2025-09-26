CHP Genel Başkanı Özel, İmamoğlu'nun "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs"ten yargılandığı davayı takip etti Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarına ilişkin, "CHP, 'Bu meseleler Meclis çatısı altında görüşülmelidir' dediği günden bugüne aynı fikri tutarlılık içindedir. Komisyon AK Parti'nin tapulu malı değildir. Komisyon Cumhur İttifakı'nın değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisinindir, dolayısıyla milletindir." dedi.

Özel, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" iddiasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesince Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen duruşmayı takip etti.

CHP Genel Başkanı Özel, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun dimdik ayakta olduğunu dile getirdi.

Özel, bir gazetecinin, TBMM'deki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarına ilişkin sorusu üzerine, şunları söyledi:

"CHP, 'Bu meseleler Meclis çatısı altında görüşülmelidir' dediği günden bugüne aynı fikri tutarlılık içindedir. Komisyon AK Parti'nin tapulu malı değildir. Komisyon Cumhur İttifakı'nın değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisinindir, dolayısıyla milletindir. Ben bilmiyor muyum, biz komisyondan kalkalım diye her şeyi yaptıklarını. Çözüm, barış diye geliyorsunuz hala kayyımlar var. Hala kent uzlaşısından tutuklular var. Bu çelişkiler AK Parti'nin cevaplaması gereken çelişkiler. Cumhuriyet Halk Partisi tutarlılık içinde doğru yerde durur, kimsenin bunu suistimal etmesine izin vermez. O açıdan pozisyonumuzda herhangi bir değişiklik yok."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmesine ilişkin soru üzerine??????? Özel, "Erdoğan'a Amerika ziyaretinde bütün meselesinin, Filistin meselesi olması gerektiğini söylemiştim. 'Filo korunsun' dedim, 'Sumud'u koruyun' dedim geçtiğimiz günlerde. Buradan Erdoğan'a bir kez daha sesleniyoruz. Sumud Filosu'nu korumak için Deniz Kuvvetlerinin harekete geçirilmesi lazım. Bu cesaretin bütün ülkeler tarafından gösterilmesi durumunda İsrail zaten herhangi bir şey yapamayacak. Filistin'den bahsediyoruz, İspanya sahip çıkıyor, İtalya sahip çıkıyor ama bizimkiler sessiz. Akdeniz'in öbür ucundan kalkıp geliyorlar, bizimkiler duruyor. O görüşmede Boeing'in B'si var, o görüşmede ruhban okulunun R'si var. O görüşmede LNG'nin L'si var ama Gazze'nin G'si yok." değerlendirmesinde bulundu.

Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Türkiye'nin her iki yöne bakma zamanı gelmiştir." şeklindeki açıklamalarının sorulması üzerine, "Bir dengeleme yapıyor Bahçeli anladığım kadarıyla. Daha ne desin, ne diyecek ittifak ortağına? 'Saçmaladın mı?' diyecek, benim dediklerimi mi söyleyecek? 'Her şeyi verdin, almadan geldin.' diyemiyor. 'İki tarafa da bak.' diyor. 'Oraya gittin, buradan bari bir denge kur.' diyor. Çünkü şimdi Erdoğan hiçbir şey almadan dünyayı verip kendince meşruiyet aldığı bu süreçte, bir de öbür taraftan aleyhimize gelişecek birtakım mevzular olabilir." diye konuştu.