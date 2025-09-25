CHP Genel Başkanı Özel, Elazığ'da İBB tarafından yaptırılan okulun açılışına katıldı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Elazığ'da okul açılışında öğrencilere seslenerek "Ardında dünyayı bulacağınız bir kapı açıyoruz sizlere. Bu derslikler sizin hayalleriniz için ışık olacak. Bu laboratuvarlar umarım ki meraklarınızı kanatlandıracak. Bu atölyeler hayal gücünüzle birlikte bu ülke için umuda dönüşecek." dedi.

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yaptırılan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışını gerçekleştirmek üzere Elazığ'a geldi.

Okulun açılış töreninde konuşan Özel, yıllardır geldiği kentte her zaman sıcak bir şekilde karşılandığını belirterek buna katkı sağlayan parti teşkilatı ile Elazığlılara teşekkür etti.

Özel, Elazığ'a 3 okul yapıldığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun birini sevgili Mansur Yavaş yaptı ve okul, Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi. Birini bugün açıyoruz. Bu okul öğrencilere bu eğitim öğretim yılında ev sahipliği etmeye başlayacak. Bir diğeri de yapım aşamasında. Onun da o gün yapılmasına karar veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer (eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı) o da maalesef İzmir'de cezaevinden bu töreni izliyor. 720 milyar liralık bu yatırımı, mesleki eğitim nasıl olmalıdır bu çağda onu gösteren bu eseri Elazığ'a kazandıran hem İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı hem de Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu maalesef bizi 12 metrekarelik bir zindandan izliyor. Bu okulun 2020 yılında yapımına karar verip 2022'de hep birlikte temelini attık Sayın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanımızla birlikte. Bu okulun projesini ekranlardan gördüğümüzde hayran kaldık. Bugün okulu gezdim. Derslik sayısından fazla atölyesiyle, futbol sahasıyla bu çağın gereklerini yakalayan, bunu örnekleyen bir okul. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'ye 'Benim iktidarımda mesleki eğitim böyle olacak.' diye müjdeliyor, onu gösteriyor."

"Biz Türkiye İttifakı'yız"

Özel, "'Hizmet edeceğiz, ayırmadan hizmet edeceğiz. Kimseyi siyasi görüşünden dolayı ötekileştirmeden hizmet edeceğiz ve sonunda başaracağız, kazanacağız, Türkiye kazanacak.' dedik. Tam da o noktadayız." diye konuştu.

"Mesleki eğitimin kalkınmanın lokomotifi olacağı bir eğitim sistemini müjdeleyerek buradayız. Finlandiya'da, Almanya'da, Hollanda'da mesleki eğitim gençleri fabrikada köleleşmeyi değil de üretimi güçlendirmeyi sağlıyorsa, verimliliği arttırıyorsa, çocuk güvenceli, denetimli ve çağın teknolojisiyle donatılıyorsa bunlardan bizim evlatlarımızın, Türk milletinin evlatlarının, Türkiye Cumhuriyeti'nin kıymetli evlatlarının mahrum kalmasına asla ve asla izin vermeyeceğiz." diyen Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin eğitime verdiği destekleri anlattı.

Özgür Özel, "Biz kutuplaşmayı bitirmek için bugün burada nasıl bütün muhalefetin temsilcileri yan yana, kol kolaysa, bu memleketin ortak çıkarlarında birleşmek için buradayız. Milli takım gol atınca kim ayağa kalkıyorsa o, bizdendir. Ayrımız gayrımız yoktur. Filenin Sultanları, bayrağa göndere çektirirken, İstiklal Marşı'nı okurken kimin gırtlağı düğümleniyorsa onunla birlikteyiz biz. Biz Türkiye İttifakı'yız. Türkiye'yi ayrıştıranlara, Türkiye'yi kutuplaştıranlara, karşı tarafı şeytanlaştırıp, güya kendi arkasını sağlamlaştıranlara inat, kutuplaşmak için değil, kucaklaşmak için geliyoruz iktidara." diye konuştu.

Bu okulda okuyacak öğrencilere seslenen Özel, "Ardında dünyayı bulacağınız bir kapı açıyoruz sizlere. Bu derslikler sizin hayalleriniz için ışık olacak. Bu laboratuvarlar umarım ki meraklarınızı kanatlandıracak. Bu atölyeler hayal gücünüzle birlikte bu ülke için umuda dönüşecek." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin umudu olacaksınız, yarınları siz kuracaksınız"

Özel, bu okuldan mezun olacak her bir gencin Elazığ'ın, Türkiye'nin gururu olacağını dile getirerek şunları kaydetti:

"Türkiye'nin umudu olacaksınız, yarınları siz kuracaksınız. Bu bina sadece betonla, demirle değil, umutla yükseldi. Bu umudu büyütecek olan sizlersiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinizi Ekrem Başkan'ımız çok seviyor. Biz size hizmet etmek için, sizin için çalışmak bu görevlerdeyiz ama siz yarın bu ülkeyi dünyanın lider ülkesi yapmak için bu görevleri bizlerden teslim alacaksınız. Bu okulun yapımına fikren öncülük eden bir kez daha CHP Elazığ Milletvekilimiz Sayın Gürsel Erol'a, Elazığ bürokrasisinde bu okulun yapımına katkı sağlayan herkese, başta Ekrem İmamoğlu, Nuri Başkan, bütün İBB ailesine, yüklenici firmaya, ve bugün bu heyecanı paylaşmak için buraya gelen siyasilere ve her birinize ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun."

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan da Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremi anımsatarak depremin ardından kenti ziyaret ettiklerini söyledi.

O dönem kentteki büyük yıkımı gördüklerini anlatarak şöyle konuştu:

"O günlerde Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi depremde hasar alan yapılarımızdan biriydi. Ekrem Başkanımız İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı harekete geçti, Milletvekilimiz Gürsel Erol'un öncülüğünde Milli Eğitim Bakanlığımız ve Valiliğimizle protokoller imzaladık, okul inşaatını başlattık. Alnımızın akıyla lisemizi tamamladık. Bizim mayamızda kardeşlik, dayanışma, birlik vardır. Milletçe en iyi bildiğimiz şey, zor zamanlarda el ele verip yeniden ayağa kalkmaktır. Elazığ'da da hep birlikte bunu yaptık. Bu önemli projeyi hayata geçirmemiz için desteklerini esirgemeyen Bakanlığımızın ve Valiliğimizin yetkililerine bir kez daha buradan teşekkür etmek istiyorum."

Tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da bu açılış töreninde bulunmaktan gurur duyduğunu belirterek "Sevgili öğrencilerimize yeni eğitim döneminde başarılar diliyorum. Vefakar öğretmenlerimize de şükranlarımı sunuyorum. Ekrem İmamoğlu yapımına emek verdiği bu güzel okulun açılışında bizlerle birlikte bulunmuyor ama kalbi bizimle." dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da okulun kente hayırlı olmasını diledi.

Törende konuşmaların ardından kurdele kesilerek okulun açılışı yapıldı.

Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Akın, CHP Elazığ İl Başkanı Onur Özkan, bazı muhalefet partilerinin il başkanları, belediye başkanları ve partililer katıldı.