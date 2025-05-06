CHP Genel Başkanı Özel'e saldıran şüpheliyle ilgili savcılığın sevk yazısına ulaşıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde ( Akm ) düzenlenen anma töreninin ardından saldırdığı gerekçesiyle tutuklanan zanlı Selçuk Tengioğlu'nun savcılık ifadesine ve hakkındaki sevk yazısına ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul'da hayatını kaybeden Önder için pazar günü Akm'de düzenlenen törenden çıkan Özel'e saldırıda bulunması sonrası gözaltına alınıp tutuklanan Tengioğlu hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandıktan sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen ve "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan tutuklanan Selçuk Tengioğlu hakkındaki savcılığın sevk yazısına ulaşıldı.

Sevk yazısında, şüphelinin olay tarihinde kaldığı aparttan, mevcut kamera görüntüleriyle de sabit olduğu üzere, saat 08.30 sıralarında ayrıldığı ve Taksim civarındaki bir otele giderek burada kahvaltı yaptığı belirtildi.

Şüpheli Tengioğlu'nun kahvaltının ardından Taksim Meydanı'na yürüdüğü, AKM önüne geldiği ve burada yaklaşık 2,5-3 saat kadar beklediği kaydedildi.

Yazıda, şüphelinin beklediği sırada CHP Genel Başkanı Özel'in tören alanına giriş yaptığını gördüğü ve tören bitimine kadar alandan ayrılmadığı belirtildi.

Özel'in törenin bitmesinin ardından alandan ayrıldığı esnada şüphelinin yanına yaklaştığı ifade edilen yazıda, şüphelinin müşteki Özel'e saldırarak söz konusu yaralama eylemini gerçekleştirdiği aktarıldı.

Sevk yazısında, şüphelinin otelden ayrıldığı andan, eylemi gerçekleştirdiği ana kadar tüm hareketlerini gösterir kamera kayıtlarının incelendiği belirtilerek, "Söz konusu olay hakkında soruşturmanın halen devam ettiği, şu aşamaya kadar yapılan tüm incelemelerde şüphelinin herhangi bir suç örgütü veya terör örgütüyle irtibat ve iltisakının tespitinin yapılamadığı ancak bu konuda halihazırda çalışmaların devam ettiği"ne ilişkin ifadelere yer verildi.

Şüpheli Tengioğlu'nun eylemine iştirak eden kişi veya kişilerin bulunup bulunmadığına yönelik araştırmaların devam ettiği kaydedilen yazıda, şüpheli hakkında düzenlenen HTS analiz raporu ve MASAK verilerinde şu aşamaya kadar başkaca eyleme iştirak eden kişi veya kişilere yönelik bir veriye rastlanılamadığı aktarıldı.

Yazıda, "Şüpheliye isnat edilen eylemle ilgili olarak mağdur Özgür Özel'in CHP'nin halen Genel Başkanı olduğu ve aynı zamanda milletvekili sıfatına haiz olduğu ve şüphelinin alınan ifadesi de dikkate alındığında söz konusu eylemi mağdurun gerçekleştirmiş olduğu kamu görevi nedeniyle gerçekleştirdiğinin sabit olduğu"na ilişkin tespit yer aldı.

Şüpheli Tengioğlu'nun sabit ikametgah sahibi olmaması, delillerin ikmalinin şu aşamada sağlanmamış olması, kaçma şüphesinin mevcudiyeti ve üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgular sebebiyle tutuklanmasının talep edildiği belirtildi.

Şüphelinin savcılık ifadesi

Zanlı Selçuk Tengioğlu, savcılıktaki ifadesinde, uzun süre cezaevinde kalması ve geçim derdinden dolayı herhangi bir yapıyla ya da illegal örgütle bağlantısının olmadığını savundu.

Herhangi bir siyasi partiye ve dernek gibi bir oluşuma üye olmadığını iddia eden Tengioğlu, olay günü AKM'ye gittiği süreci anlatarak, "Alanda bir ara kalabalık bir heyetle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in alana giriş yaptığını gördüm. Kendisi alana girdiğinde ben dışarıda beklemekteydim. Alana girdiği esnada veya devamında saldırı yapacağıma ilişkin herhangi bir iradem mevcut değildi. Bunu da planlamadım." dedi.

"CHP Genel Başkanı Özel'e yönelik saldırı fiilini gerçekleştirmeden önce yaklaşık 2,5-3 saat süreyle alanda beklediğiniz tespit edilmiştir. Bu alanda iş aramak için çıktığınızı beyan etmenize rağmen bu kadar süre beklemenizin sebebi nedir?" soruya karşılık zanlı Tengioğlu, şunları söyledi:

"İş aramak için o gün Taksim'e çıkmıştım ancak orada kalabalığı görünce ve oradan öğrendiğim üzere Önder'in cenaze merasimi olması münasebetiyle törene katılmak istedim. Bu nedenle tören bitene kadar da alanda kaldım. Yaklaşık 2-3 saat alanda beklemem bunun üzerinedir. Özel'in girişini veya çıkışını beklemem söz konusu değildir. Kaldı ki ben programa katılacağını bilmiyordum. Alanda tesadüfen gördüm. Alanda beklediğim esnada kamera görüntülerinden de görüleceği üzere AKM içerisindeki törenden görüntüleri yanımdaki şahısların telefonundan bir müddet izledim. Bu arada geçen sürenin farkında değilim. Ben alanda gezerken bir anda Özel'in karşımdan geldiğini gördüm. Bunun üzerine kendisinin daha önceden devlet makamlarına yönelik tehditvari söylemleri bulunması nedeniyle yanından geçerken bir anda plansız bir şekilde kendisine yüzüne doğru bir tokat vurdum. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Ancak olay tamamen anlık bir refleksle gerçekleşmiştir. Daha öncesinde planlanmış veya organize edilen bir olay değildir."

"Sürekli spor yapıp, hareket etmeye dikkat ederim"

Şüpheli Tengioğlu, kendisine yöneltilen "Kamera görüntülerinde bankta oturduğunuz esnada hazırlık hareketi mahiyetinde ellerinizi ve kollarınızı açma germe hareketleri yaptığınız görülmüştür. Bu hususun sebebi nedir?" sorusuna "66 yaşındayım. Cezaevinde kaldığım süreçte dahi sürekli spor yapıp, hareket etmeye dikkat ederim. Bulunduğum yerde uzun süre sabit kalamam. Yapmış olduğum bu hareketler bir hazırlık hareket, değil, o an bankta oturup sabit kaldığım için yapmış olduğum hareketlerden ibaretlerdir." şeklinde cevap verdi.

"Olay günü veya öncesinde söz konusu eylemi gerçekleştirmenize yönelik size herhangi bir telkinde bulunan, talimat veren veya yönlendiren şahıs oldu mu? Olay günü ve öncesinde kimseyle görüştünüz mü?" şeklindeki soruyu ise şüpheli, "Olay tamamen anlık bir refleksle gerçekleşmiştir. Beni yönlendiren veya bana talimat veren kimse olmamıştır. Olay günü de aparttan çıkıp, Taksim Meydanı'na doğru yürürken sadece kahvaltı yaptığımı belirttiğim mekanda çalışan ismini bilmediğim yabancı uyruklu bir şahısla selamlaştım. Şahıs Türkçe bilmediği için fazla konuşmadık." diye cevapladı.

Sorgusunda düzenli telefon kullanan bir insan olmadığını söyleyen Tengioğlu, "Telefon kayıtlarından da görüleceği üzere düzenli görüştüğüm kimse yoktur. Telefonu çok kullanmam." dedi.

Şüpheli, MASAK raporlarındaki tespitlere ilişkin ise şunları söyledi:

"Hem Antalya oteller bölgesinde hem de İstanbul'da günlük çalıştığım dönemlerde kazanmış olduğum tüm paraları dövize çevirir ve biriktirirdim. Daha sonra bu biriktirmiş olduğum meblağı bankaya yatırdım. Daha sonra buradan parayı çekerek biriktirmiş olduğum meblağla birlikte 7 bin 500 doları bankaya yatırdım. Yaklaşık 4-5 ay olmuştur. Bu parayı da vadeli hesaba yatırdım. Buradan gelen getiri, yaşlılık aylığı ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfının 3 ayda bir vermiş olduğu yardımlarla geçimimi sağlamaktayım. Bunun yanı sıra İBB'den de 4 bin lira ve 2 bin lira olmak üzere yardım aldım. Bunun haricinde günübirlik işlerde de çalışmaktayım. Masraf olarak sadece aylık 3 bin 500 lira kaldığım aparta para vermekteyim. Bunun haricinde herhangi bir masrafım olmadığı için para biriktirmiştim. Biriktirmiş olduğum parayı herhangi bir şey karşılığında kimsenin bana vermesi söz konusu değildir."

Olay

İstanbul'da hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından AKM'den ayrılan Özel'e bu sırada yanına yaklaşan bir kişi saldırıda bulunmuştu.

CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrılırken polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin Selçuk Tengioğlu olduğu tespit edilmişti.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne gönderilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan şüphelinin, 9 Mayıs 2004'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde kızı M.T. (15) ve oğlu B.T'yi (17) öldürdüğü, küçük kızı G.T'yi (11) yaraladığı gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldığı, 2020'de şartlı tahliyeyle cezaevinden çıktığı belirlenmişti.