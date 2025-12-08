CHP Genel Başkanı Özel'den, Şehit Polis Memuru Emre Albayrak İçin Taziye Mesajı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonu sırasında şehit olan polis memuru Emre Albayrak'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonu esnasında şehit olan polis memurumuz Emre Albayrak'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.